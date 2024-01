Malenica o bijelom štrajku: Vjerujem da će većina sudaca nastaviti raditi

Podijeli :

Ministar pravosuđa Ivan Malenica poručio je da je i dalje spreman razgovarati sa sucima, usprkos tome što su u srijedu odbili ponude vladajućih i odlučili da od 22. siječnja kreću u bijeli štrajk.

“Mi smo prošle godine razgovarali o cjelovitom rješenju, u ovom trenutku dovršavamo reformu sustava plaća i to nam je u fokusu. Kad to završimo spremni smo nastaviti razgovore sa sucima. To smo u više navrata rekli, radili smo na tom zakonu prošle godine. U ovom smo trenutku fokusirani na reformu plaća. Sucima smo ponudili materijalna prava, žao mi je što su odbili, ali mi smo spremni dalje razgovarati o cjelovitom rješenju za plaće sudaca.”

Malenica objašnjava da bi materijalnim pravima koje su im ponudili, suci dobili oko 115 eura neto više mjesečno.

Ministar vjeruje da će veći dio sudaca nastaviti raditi i da građani neće ispaštati zbog bijelog štrajka. Ponovio je kako je spreman na razgovore i sa sucima i s predstavnicima udruge državnih odvjetnika. “Čut ćemo se s njima i dogovoriti daljnji tijek razgovora”, kaže.

Podsjetimo, suci su jučer najavili “mjere upozorenja”.

“Određuje se mjera upozorenja u trajanju od 22.1. do 2.2. na način da se odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima osim u onim predmetima u kojima može doći do nenadoknadive štete.

Trajanje mjere ovisi o reakciji izvršne vlasti tako da mogu biti prekinute i prije roka, a može i ne doći do njih ako se postigne dogovor”, naveli su.

