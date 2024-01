Kako će izgledati bijeli štrajk sudaca? “Svaki sudac će u svom spisu odlučiti koji je slučaj hitan”

Podijeli :

N1/ILUSTRACIJA

Sutkinja Vesna Horvath u Novom danu razgovarala je s našom Vanjom Kranic. Tom prilikom osvrnula se na najavljeni bijeli štrajk sudaca.

“Očekujemo da se premijer javi i da odradimo taj sastanak koji je trebao biti 15. siječnja”, rekla je.

Dodala je kako očekuje da će ovo pitanje riješiti premijer. Istaknula je i što bi spriječilo u štrajku:

“Konkretni prijedlog oko rješavanja cjelovitog zakona koji nam je obećan da će biti gotov do 1. siječnja, što se nije dogodilo. Mi očekujemo da taj zakon krene u proceduru i to će nas zadovoljiti, da ispune svoje obećanje”, objasnila je Horvath.

“Ako ste vi obećali da će to biti do kraja godine znači da su rokovi probijeni. I ne vjerujemo više ništa dok zakon ne krene u proceduru”, dodala je.

Hitni slučajevi

Kazala je da mjere upozorenja kreću 22. siječnja i trajat će do 2. veljače.

“Neće se u ni u čemu postupati osim u hitnim slučajevima, svaki sudac će u svom spisu odlučiti koji je to hitan slučaj koji će se provesti unatoč mjerama upozorenja. U drugom stupnju se neće održavati sjednice koje su se u svibanjskim mjerama održavale. Moramo ići s jačim mjerama jer nam nisu dali drugi izbor”, rekla je Horvath.

“Bila sam optimistična, ali sada sam razočarana. Svi suci su jako razočarani kako nas je izvršna vlast izigrala”, dodala je Horvath.

Podsjetimo, suci su jučer najavili “mjere upozorenja”.

“Određuje se mjera upozorenja u trajanju od 22.1. do 2.2. na način da se odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima osim u onim predmetima u kojima može doći do nenadoknadive štete. Trajanje mjere ovisi o reakciji izvršne vlasti tako da mogu biti prekinute i prije roka, a može i ne doći do njih ako se postigne dogovor”, naveli su.

Podsjetimo, članovi UHS-a štrajkali su i lani u svibnju. Tijekom bijelog štrajka suci su dolazili na posao, ali su, osim u hitnim slučajevima, odgađali sve radnje u prvostupanjskim postupcima, dok su u drugostupanjskim postupcima održavali sjednice vijeća, ali nisu otpremali odluke.

