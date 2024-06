Komunikacijska stručnjakinja istaknula jedno ime: “Izvjesno je da će on biti HDZ-ov kandidat za predsjednika”

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala kandidaturu Zorana Milanovića za još jedan predsjednički mandat.

Mamić smatra da je njemu naprosto došlo da izjavi kandidaturi i da to nije stvar neke komunikacijske strategije. “On u ove izbore ulazi iz bitno drugačije pozicije nego prvi put i sada je favorit iz puno razloga”, rekla je.

Smatra kako mu neće naštetiti parlamentarna kampanja jer je “pamćenje ljudi vrlo kratko”. “Ljudi nisu toliko zainteresirani za sadržaj, a pojavila se i priča da premijer krši Ustav jer bi po Ustavu trebali surađivati. To je pitanje interpretacije i to je derbi hrvatske politike, sraz Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Na ovim izborima to ga neće biti i svaki kandidat HDZ-a će nositi taj hendikep”, dodala je.

Navodi kako bi bilo dobro da izaberemo ustavne suce prije izbora.

Tko bi mogao biti Milanovićev protukandidat iz HDZ-a? Macan spominje dva imena

“Sigurno je da će SDP podržati Milanovića i to je rezultat krize vodstva u stranci. Niti Davor Bernardić niti Peđa Grbin nisu imali potencijal da se izvuku iz sjene Milanovića. Ne vidim da bi se netko u SDP-u usprotivio njemu kao kandidatu. Sigurno ima nekih koji gunđaju i misle da to nije dobro za SDP, ali oni su u situaciji da nemaju što izgubiti”, navela je.

“Vrlo je izvjesno da će HDZ imati nestranačkog kandidata i da će to biti Miro Gavran. Predsjednik ni po Ustavu ne može biti član stranke niti participirati u radu stranke, što je Milanović radio. Vidjet ćemo koliko je važno Plenkoviću da dobije i Pantovčak pod svoju kontrolu”, dodala je.

“Gavran je općoj javnosti nepoznat, a i markica HDZ-a će ići uz njegovo ime. S druge strane, on je po mišljenju oponent Milanoviću, no ja mislim da je HDZ mogao bolje. Više ćemo znati nakon HDZ-ovih stranačkih izbora koji su, za razliku od SDP-ovih, prilično dosadna, zna se tko će pobijediti i pitanje je hoće li uopće biti protukandidata”, istaknula je Mamić.

“Jasno je da, ako pobjedi Milanović, da će to biti tvrda kohabitacija koja se čak ni ne može nazvati kohabitacijom jer oni uopće ne surađuju. To će pitanje biti u kampanji”

Kaže da je ulazak Marije Selak Raspudić u utrku dobra za njezinu vidljivost jer joj treba politička afirmacija nakon izlaska iz Mosta, ali da su potrebni novci i ljudi za kampanju.

