Tko bi mogao biti Milanovićev protukandidat iz HDZ-a? Macan spominje dva imena

Podijeli :

Stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan za N1 je komentirao kandidaturu Zorana Milanovića za predsjednika.

Milanović je u srijedu kazao da očekuje podršku SDP-a. “Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Imam najviše znanja i i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to.”

“Bilo je očekivano, kandidatura je bila izvjesna, bilo je samo pitanje tajminga, kad će objaviti, očito je želio biti prvi, postaviti se kao favorit, što i jest po svim istraživanjima, on je favorit za to mjesto”, rekao je Macan.

Milanovića pitali kad će objaviti kandidaturu: Evo sad! Pljušte reakcije na Milanovićevu kandidaturu: “Nećemo ga podržati!”

Objava kandidature trajala je svega 30-ak sekundi nakon čega je Milanović odšetao od novinara. Macan je komentirao što stoji iza toga.

“U ovom trenutku ima više pitanja nego što on ima ili želi dati odgovora i tako je to izbjegao. Očekujući da ćete vi pitati stranačke aktere, a da se neće otvarati pitanja koja su po njega još aktualna i mogu biti problematična, od toga da Povjerenstvo otvara postupak zbog puta na utakmicu sa suprugom pa i sve ovo što se događalo ranije u parlamentarnim izborima, ta neustavna pozicija u koju se doveo… Izbjegao je sva neugodna pitanja koja su mu se mogla postaviti”, istaknuo je.

“Nije pametno na dan objave kandidature otvarati bokove sa svih strana, znači objavio sam kandidaturu i neka to bude vijest”, dodao je.

Ivan Penava (DP) rekao je da su sve opcije otvorene, pa tako i podrška Milanoviću, no Macan tvrdi da to nije realno.

“To nije opcija. Penava mora naučiti da je u vladajućoj koaliciji. Ako ste u koaliciji s HDZ-om, onda igrate zajedno. Da ćete podržati drugog kandidata protiv partnera s kojim vladate, to bi bilo neobično, ne isključujem, ali onda očekujete reakciju HDZ-a”, navodi Macan.

Što se tiče potencijalnog kandidata iz redova HDZ-a, Macan kaže da se već neko vrijeme spominju dva imena.

“Idealno bi bilo da bude Ivan Anušić pa da kaže Penava da ga neće podržati. Ili Davor Ivo Stier. Kandidat mora biti prihvatljiv i DP-u, dakle dovoljno konzerativan i dovoljan autoritet”, rekao je Macan.

Kaže da sve ovisi i o tome koliko će jakih kandidata biti. “Nemojmo zaboraviti da Selak Raspudić isto može privući desne glasove pa ostaje pitanje za koga će ona reći da glasaju u drugom krugu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plamenjača je najčešća bolest koja pogađa rajčice: Kako ih zaštititi? Plamenjača je najčešća bolest koja pogađa rajčice: Kako ih zaštititi?