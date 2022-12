Podijeli :

Izvor: N1

O dočeku Vatrenih i značaju sporta govorila je u N1 Studiju uživo komunikcijska stručnjakinja Ankica Mamić.

“Rekla bih da nas u 30 godina anše neovisnosti malo stvari veže i osim pobjede u Domovinskom ratu, da smo najveselije trenutke proživjeli s našim nogometašima. Puno veselja je tu bilo”, kaže Mamić i dodaje kako je fantastičan osjećaj vidjeti koliko je radosti među djecom zbog uspjeha nogometaša.

“Možemo biti ponosni na sve naše koji su nas tamo predstavljali. Nekako mi se čini da smo ih trebali malo ljepše dočekati, bit će prilika da se to popravi”, kaže.

“Svi su se okomili na voditelje, po mom mišljenju dosta opravdano, bilo je tu dosta urlikanja… Falila je struktura javnog događaja. Mislim da ima puno ljudi koji takav doček znaju pripremiti i trebalo je to pripremiti puno bolje”, kaže Mamić o dočeku nogometaša na središnjem zagrebačkom trgu. Dodaje i kako su joj nogometaši u nekim trenucima izgledali kao da ne znaju što bi.

Na pitanje je li iznenađena broje ljudi koji je, usprkos vremenu, odlučio doći na doček, kaže da nije iznanđena nego oduševljena. “Super je da se to događa u blagdansko vrijeme kad se i tako malo manje radi. To mi je uvijek lijepo vidjeti, to zajedništvo i da postoji ta neka veza između sporta i građana Hrvatske. Taj sportski uspjeh treba pretakati u gospodarski. Ovo zajedništvo sjevera i juga…”

“Često puta se ponavlja ta fraza da smo iznimno talentiran narod za sport. Kao što smo talentirani za sport, tako smo izrazito netalentirani za poduzetnišvo. Jedan od naših najpoznatijih dizajnera Borisa Ljubičića radi na vizualnom kodu Hrvatske već 30 godine, a mi to nismo uspjeli pretvoriti u kod Hrvatske”, govori Mamić objašnjavajući da su “poluanonimni dizajneri u svijetu iskrivljavali taj kod” da udovolje FIFA-inim pravilima.

“Vizualna prepoznatljivost nam se jednostavno dogodila. Ne mislim da svaki proizvod mora biti označen kvadratima, ali kao da nam fali netko tko će to spojiti”, kaže Mamić.

Puna je riječi hvale za hrvatskog kapetana za kojeg kaže kako je pokazao da veliki sportaš može biti pristojan, a ne bahat i arogantan. “Ova je reprezentacija reprezentacija Luke Modrića”, kaže ona dodajući da je Modrić reprezentaciji dao sve ono što pravi lider ima.

Ona smatra i da hrvatska treba ulagati u sportsku infrastrukturu. “Sramota je za Zagreb da Maksimir izgleda kako izgleda. Sramota je da taj stadion nema elementarnu infrastrukturu za obiteljski dolazak na utakmice”, govori Mamić.

