Mamić: Potpuno je točno ono “što vidiš, to i dobiješ” kad se radi o HDZ-u

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić bila je gošća N1 Studija uživo u kojem je komentirala javne nastupe premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te njihove potencijalne izborne kampanje za nadolazeće izbore.

“Potpuno je točno ono što je rekao premijer: ‘Što vidiš, to i dobiješ’ kad se radi o HDZ-u. Iz istraživanja provedenog na građanima je vidljivo da 75 posto građana misli da država ide u pogrešnom smjeru. Ako dobijete ono što se vidi, građani će očito ponovno birati ići u pogrešnom smjeru. Naravno, to sigurno neće biti slogan HDZ-a, ali činjenica je da 25 do 30 posto permanentne podrške koje HDZ uživa u biračkom tijelu dolazi iz toga da se radi o zaposlenima u javnim poduzećima ili su izravno članovi stranke i pod utjecajem onih s vrha piramide”, rekla je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Navodi da se radi o stalnim biračima HDZ-a za koje se više ne moraju niti boriti jer će oni sigurno izaći na izbore.

“Slogan da je bolje isporučiti više, a obećati manje bio bi presedan u politici jer smo navikli na obrnuto. To ne vrijedi samo za HDZ nego i za druge političke opcije. Prije par dana predsjednik je pozvao da se ide prema nekom dogovoru s premijerom, ali poslije ovog govora će uslijediti neka reakcija. Dok smo god na razini ovog diskursa, nije realno očekivati dogovor. Što se tiče SOA-e, u toj temi je došlo do jedne točke gdje su shvatili da je organizacija SOA-e, prevažna tema da bi ostala visjeti u zraku”, kazala je.

Dotaknula se i oporbe i njihovog nastupa na budućim parlamentarnim izborima.

“Prema ovome kako je oporba strukturirana, možemo reći da nemamo šefa oporbe. Najbliži ulozi šefa oporbe je Milanović. On bez obzira što nema velike ovlasti, ima veliku pozornicu i veliki politički kapital. On je došao na jedan protokolarni događaj na koji da nije predsjednik ne bi došlo toliko novinara. On je koristio tu svoju pozornicu da bi bombardirao HDZ i kad nije bila izborna godina, možemo očekivati da će samo pojačati svoj tempo. S druge strane, oporba ima dosta svojih problema, Možemo ne uspijeva dovesti Zagreb u red. Na primjeru grada Zagreba ne uspijevaju pokazati da imaju kompetentne ljude”, rekla je stručnjakinja.

Mamić također misli da osim Sandre Benčić koja se pozicionira kao nacionalna političarka, teško da se može nabrojiti netko drugi iz Možemo kojeg građani mogu prepoznati.

“SDP je i dalje sa sve lošijim rejtingom. Sad se Peđa Grbin dobro drži, ovo nije najlošiji rezultat SDP-a ikad, ali nije dobar. Socijaldemokrati teško dobivaju vidljivost i teško ih se prepoznaje. Most je najžešći kritičar HDZ-a, ali zapravo osim toga što su bili aktivni preko ljeta, nismo vidjeli neke aktivne politike. Koalicija sa Srbima ne vjerujem da bi ikom u Hrvatskoj toliko smetala, možda jedino Domovinskom pokretu. Kod Mosta je dobro što imaju puno mladih birača, ali realno ne vidim tu neku politiku kojom bi oni mogli pridobiti nekog novog tko je izrazito desno, a protiv HDZ-a”, zaključila je.

