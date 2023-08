Milanović: Plenkoviću je bitno da zadrži ono kontrole što je imao

Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovat će na promociji novih časnika Oružanih snaga i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskome vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman". Nakon toga Milanović je dao izjavu za medije.

Govorio je o imenovanju veleposlanika. “Na samom početku je bilo moguće dogovoriti se. Ništa bez dogovora nema. Kao kod imenovanja vojnog ešalona, na kraju je napravljeno ono što je jedino moguće, što sam ja tražio.”

“Da biste ste s nekim nadmetali, morate imati fair-play. Čekao sam tri godine. Ja i jesam i nisam pozvao. Izrazio sam dobru vjeru, nije prošlo pola sata Grlić Radman je nazvao mojeg predstojnika Miljanića. Zašto ga je nazvao, u čije ime? Ne znam zna li Plenković za to”, kazao je Milanović i dodao: ”Zašto ga je zvao? Jer mu se otelila krava?”

“Očito je Plenkoviću bitno da zadrži ono kontrole što je imao nad pojedincima dok me nije bilo u politici neko vrijeme, sve je to zapikavanja, flags… Njemu je uogodnija situacija da su to isti ljudi, mada neki preminu ili odu u mirovinu, i da na njegovo mjesto dođu ljudi bliski HDZ-u, a ja sam pozvao da mijenjamo sustav”, nastavio je predsjednik.

Ponovno je naveo da se ne može igrati bez fair-playa. “Procedura ukazuje na to da je to stvar dogovora na nižoj razini od predsjedničko-premijerske, ne baciš mi na stol, to tako ne funkcionira.”

“Ne možeš brate dio prijedloga slati prema meni a dio stavljati u ladicu, to je perfidno i to nije fair-play”, dodao je.

Dodao je da ima puno ozbiljnih problema u državi od toga. “Plenković neće ništa, njemu odgovara da ljudi koji su imenovani u vrijeme seljačke bune, jer to su njegovi ljudi, budu i dalje oni, a tamo gdje odu ljudi, imenuje nekog otpremnika iz ministarstva. To je srozavanje razine, kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira – to mora biti general. Tako on degradira službu.”

Predsjednik navodi da bi u pravilu na tom popisu trebali biti karijerni diplomati.

Osvrnuo se i na izjavu Mirele Holy za N1. “Ona nije normalna. Il on nije normalan, da se ne uvrijedi. Nju sam politički imenovao, eto, tko je ona?”

“Nema popisa, ne postoji!”, poručio je predsjednik.

O uhićenim navijačima u Grčkoj

Osvrnuo se i na situaciju s uhićenim hrvatskim navijačima u Grčkoj i izjave Plenkovića koji je poručio da oni tamo nisu nikakvi ratni zarbobljenici.

“Koga su moje riječi zavele u crnu, onog Bugarina? Pazim što govorim. Prvih pet dana zarobljeništva stotinu hrvatskih huligana, a pratite genezu, uskoro će postati ratni zločinci za Plenkovića i onda će ih zaboraviti. Prvih pet dana zarobljeništva nisam ništa govorio. Strpali su ih pritvor na šest mjeseci. Kako nečija izjava u Hrvatskoj može naštetiti tim ljudima? Da im produže pritvor na pet godina? Kao u Prokletoj avliji? Drugo, Plenković ima nisko mišljenje o tom grčkom pravosuđu. Kakvo je to pravosuđe ako moje riječi mogu utjecati na nečiji status zarobljeništva?”, poručio je Milanović.

Dodao je da ničim nije prozvao Plenkovića i ministra Grlića Radmana. “Ali, to nije način na koji se u modernoj europskoj zemlji postupa”, rekao je o Grčkoj.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) je u utorak objavio presudu u kojoj je zaključio da Bošnjaci, Srbi i Hrvati, konstitutivni narodi u BiH, imaju privilegiran položaj u političkom sustavu zemlje koju sud naziva etnokracijom, a ne demokracijom. Hrvatske političke stranke protive se pretvaranju BiH u bošnjačku državu u kojoj bi se Hrvatima nametali politički predstavnici. Milanović poručuje da je to tema koja ga više zanima nego bojišta u Ukrajini. “To je omča barem oko članka na nozi Hrvatima u BiH.”

Komentirao je i aktualne političke događaje na svjetskoj sceni te se osvrnuo i na savez BRICS pa poručio: “Ulaskom u euro smo se odrekli svake vrste suverenosti.”

Milanović se još jednom osvrnuo na situaciju s huliganima u Grčkoj. “Oni jesu huligani, ali nisu ratni zločinci, oni su pripadnici zajednice i treba ih tretirati kao naše. To su huligani, ali to u ovom trenutku uopće nije bitno. Grčka je plodno tlo za takvo divljaštvo. Ne možeš sto ljudi strpati u ćuzu na pola godine…”

“I ovo s Trumpom, za pola je odgovoran, pola mu pakiraju, provode hajku. Je li to demokratski uzor? Bože sačuvaj”, dodao je.

Kratko se osvrnuo i na aferu ‘plin za cent’. “Sad će žrtvovati Barbarića koji je upozoravao na krađu plina, jer su mu priključili struju u nekoj šupi na Hvaru koju je legalizirao u vrijeme moje vlade. Bezveze”, dodao je.

