Selak Raspudić poručila: Zoran Milanović ima problem staklenog stropa

Kandidatkinja za predsjedniku Republike Hrvatske Marija Selak Raspudić dala je izjavu za medije u nedjelju u kojoj se osvrnula na protukandidata i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića.

“Zoran Milanović ima problem staklenog stropa. Njegova popularnost u odnosu na ostale kandidate, što je razumljivo zbog činjenice da je sada predsjednik, ide visoko. Međutim, ne može puno dalje od toga”, kazala je Selak Raspudić.

Ona tvrdi da većina građana ne želi da Milanović osvoji još jedan mandat. “Većina građana RH, oko 60 posto, ne želi da Zoran Milanović bude predsjednik RH. Jedino što je problem što se svima nameće narativ da je on jedini izbor i jedina brana HDZ-u.”

“I tu je moja šansa. Jer, što je Zoran Milanović bez HDZ-a, što je Zoran Milanović bez kandidata koji iz HDZ-a nastupa nasuprot njega? Njegova jedina politička priča tada pada u vodu i on mora razgovarati o onome o čemu je cijelo vrijeme trebao razgovarati, a to je što on nudi, prema čemu je on put, ne samo čemu je on brana, nego prema čemu je on put. I tu Zoran Milanović gubi tlo pod nogama”, poručila je Selak Raspudić.

