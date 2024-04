Marija Selak Raspudić: Nećemo se učlanjivati u drugu stranku, bit ćemo sirotinja do daljnjeg

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Marija Selak Raspudić je rekla da, unatoč činjenici što su napuštanjem Mosta izgubili značajna sredstva, neće mijenjati svoj politički status nezavisnih, niti se učlanjivati u drugu stranku.

“Ne, nećemo zbog proračunskog novca namijenjenom političkom radu stranaka ništa petljati, nećemo mijenjati svoj politički status nezavisnih, niti se pokušati učlanjivati u drugu stranku. Bit ćemo sirotinja do daljnjega. A što se članstva u klubu tiče, bilo bi ga dobro imati zbog toga što su mogućnosti rada u Saboru veće, ali to ćemo tek vidjeti s kime bismo se mogli dogovoriti”, kratko je za Jutarnji komentirala Marija Selak Raspudić činjenicu da su napuštanjem Mosta izgubili značajna sredstva koja država daje za rad strankama i nezavisnim zastupnicima; svaki muški mandat stranci donosi 62.441 eura, a ženski, kao podzastupljeni spol, deset posto više, 68.685 eura.

Raspudići zbog odlaska iz Mosta ostaju bez više od 130.000 eura

Taj novac ostaje Mostu, pravila su takva da Raspudići, kao ni brojni drugi prije njih koji su se razišli sa svojom strankom, nemaju nikakva prava na njega. Na novac bi mogli računati da su s Mostom imali potpisan koalicijski ugovor, a nisu. Proračunska sredstva za svoj politički rad ne bi mogli dobiti čak ni u varijanti da osnuju svoju političku stranku jer ta stranka nije sudjelovala na izborima.

Budući da su na listi Mosta bili i koalicijski partneri Hrvatski suverenisti, Raspudići bi novac za mandat mogli “spasiti” kad bi se učlanili u njihovu stranku pa bi Suverenisti imali pravo “povući” iznose za četvero, a ne samo dvoje zastupnika koji su osvojili mandat, Marijan Pavliček i Vesna Vučemilović. Teoretski, morali bi se prebaciti u Suvereniste, i to prije nego što Državno izborno povjerenstvo objavi konačne rezultate izbora za Sabor, a to će biti u ponedjeljak. A to im, kažu, nije opcija, piše Jutarnji list.

