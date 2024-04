Pavliček za N1 komentirao SDSS i predstavnike manjina: To što su napravili…

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček u N1 Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je pregovore oko sastavljanja nove vlade, oko čega bi njegova stranka mogla biti faktor.

Naime, Vesna Vučemilović i on su preko liste Mosta ušli u Sabor pa bi sa svoja dva mandata mogli podržati HDZ i Domovinski pokret te im na taj način osigurati potrebnu većinu čak i bez manjinaca. Postoji li šansa za tako nešto?

Manjinci odlučili: Podržat će Jandrokovića za šefa Sabora

“O tome će odlučivati stranačka tijela. Mi ćemo imati Predsjedništvo danas i u sljedećih nekoliko sati će se odlučiti u kojem smjeru će stranka ići. U Sabor smo ušli kroz politiku koja je anti-HDZ i antikorupcijska. U ovoj priči je bitno sačuvati obraz. Moj nikad nije bio na prodaju i nisam ga našao na ulici”, kazao je Pavliček.

Moguće je da se stranka u ovakvim pregovorima prelomi pa ako bi postojala mogućnost ući u vladu, kako bi to Suverenisti učinili?

“Ne bismo odstupili od naših ciljeva, a to je vojska na granici, efektivnija borba protiv inflacije, da se ukinu subvencije onima koji gule kožu hrvatskim građanima, da se provodi bolja demografska politika, posebno u manje razvijenim dijelovima Hrvatske…”

Gdje je rubna granica gdje bi Suverenisti ostali bez obraza?

Domovinski pokret se oglasio o SDSS-u, Grbin poručio da Plenković treba pomoć psihijatra

“Ne možete ući u neprincipijelnu koaliciju bez ijednog uvjeta i dozvoliti si da vas netko proglasi preletačem ili žetonom. To je moje mišljenje, ali tijela stranke će odlučiti. Prvenstveno ćemo donijeti neke bitne odluke oko smjera stranke u narednih dana i tjedana. Pozive primamo sa svih strana, što je normalno. Neka sadržaj ostane za nas, nije za javnost.”

Ne vidi se u vladi koju bi činili SDSS i Možemo. Manjinci se pak drže skupa i podrškom Gordanu Jandrokoviću za predsjednika Sabora zapravo su napravili svojevrstan pritisak. Uz to, premijer Andrej Plenković bi ih htio uz sebe.

“Lako moguće da to rade. Ali, malo mi je neozbiljno da su to napravili prije nego se formirala parlamentarna većina. Ili je to taktički potez na nečiji mig, ne bih to izuzeo. Lako moguće da on dolazi iz HDZ-a. Čudno da se već javno svrstavaju i to u demokratskim okolnostima nije slučaj.”

Postoje strahovi slijeva da bi s desnijom vladom dobili udar na neovisne medije, promjene po pitanju migracijske politike i ugrozu manjine.

Hoće li HDZ i DP formirati većinu? Pavliček: “Mislim da do te varijante neće doći”

“Ako je netko udario na medije, to je Plenković i njegov lex AP. Dobro znamo da 90 posto afera ne bi izašlo u javnost bez medija. Podržao bi ukidanje tog zakona jer on nije dio demokratskih načela. A što se tiče medija, sporni su oni koji su financirani od strane države, a pljuju po toj državi, kao Pupovčeve Novosti. Ako bi se financirali preko tržišta, neka pišu što hoće. Bez državnog se novca ne mogu održati, a uređivačka im je politika antihrvatska”, izjavio je Pavliček pa nastavio:

“Nema ni udara na manjine. Imamo jednu stranku, a to je SDSS, koji već 30 godina pokušava izjednačiti krivnju i ne žele priznati da su pripadnici njihove manjine glavni uzrok za ono što se ovdje događalo početkom devedesetih i da su bili agresori na Hrvatsku. I ne možete imati slučaj da predstavnik SDSS-a prije nekoliko godina bude u Bačkoj Palanci, gdje se obilježava Oluja kao najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata. To je neprihvatljivo. Moraju proživjeti katarzu, prihvatiti činjenice i reći kako je bilo devedesetih.”

Što se Mosta tiče, sličnih su stavova.

“Da ih nije bilo u pogledu migranata, kvota za strane radnike i granice, ne bismo ni išli skupa. Većinom smo kompatibilni po tom pitanju.”

Plenković: Teško poražena oporba laže o HDZ-u, korumpirani su i licemjerni

Poštuje što oni ne misle ponovno s HDZ-om jer su se dvaput opekli. Svejedno, matematički gledano, HDZ ima najveću podršku i šanse za većinu, ali ne odustaje se ni “s druge strane”, što potvrđuju izjave predsjednika SDP-a Peđe Grbina. Mogu li uistinu ljevica i desnica sastaviti vladu?

“Sve su opcije realne, ali ne bih isključio ni ponovljene izbore. To je uobičajena praksa i u zapadnim zemljama. Ako se ne može sastaviti vlada, bolje je ići na nove izbore. To je cijena demokracije. Bolje ići još jednom i imati stabilnu vladu”, zaključio je Marijan Pavliček.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Antunović: Velika koalicija HDZ-SDP je za Hrvatsku najmanja šteta Evo kako se riješiti ustajalog mirisa u kući: Sve će mirisati čisto i svježe, kao u ljekarni