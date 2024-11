Dijete umrlo u Centru za rehabilitaciju. Ministarstvo: “Ništa ne skrivamo. Smrti korisnika se, nažalost, događaju”

Podijeli :

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sazvalo je konferenciju za medije zbog slučaja smrti maloljetnika (15) s teškom invalidnošću u Centru za rehabilitaciju Rijeka 27. rujna.

Nacional je, naime objavio da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi, koje vodi ministar Marin Piletić, javnosti zatajilo da je 27. rujna navečer u Podružnici Kraljevica-Oštro Centra za rehabilitaciju Rijeka, koji vodi ravnateljica Iva Letina, umro maloljetnik s teškom invalidnošću. Ravnateljica Iva Letina, ujedno i predsjednica ogranka HDZ-a Matulji i predsjednica Općinskog vijeća Matulja, je podnijela ostavku na mjesto ravnateljice.

Iz Ministarstva je danas pred novinare stala stala državna tajnica Marija Pletikosa.

Državna tajnica: “Ništa ne skrivamo”

“Želim naglasiti da je apsolutno neistina da išta skrivamo. Otpočetka smo upućeni u slučaj i dobili smo 2. listopada sve podatke sad bivše ravnateljice. Sam slučaj smo doživjeli kao jedan od uobičajenih. Naime, uobičajeno je da neki naši korisnici, nažalost, preminu u našim ustanovama. U tih nekoliko dana nakon smrti naša inspekcija dobila je anonimne prijave za događaj i odmah je izašla na teren. Mogu reći i da je jučer održana sjednica na kojoj je ravnateljica dala ostavku, što je prihvaćeno, upravo na temelju inspekcijskih nalaza inspekcijskog nadzora. Imenovana je njezina zamjenica za vršiteljicu dužnosti i odmah će se ići u raspisivanje natječaja”, rekla je Pletikosa i dodala:

Roditelji upozorili ne neadekvatnu rehabilitaciju i kršenje prava djece s poteškoćama

“Željela bih naglasiti da je bila riječ o djetetu s ozbiljnim teškoćama i teškoćama u razvoju, o djetetu koje je znalo biti agresivno. U nekim fazama znalo je biti mirno i bilo je smješteno u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac u Šibeniku. Međutim, kako to nije bila adekvatna ustanova, dobio je premještaj. A jedna od tri adekvatne ustanove je Centar za rehabilitaciju Rijeka. Takve ustanove još postoje u Splitu i Vinkovcima. Što se tiče same ustanove u Rijeci, nalazi se na nekoliko lokacija, ima dvije podružnice i sjedište, koje je u novoj zgradi s dobrim uvjetima. U njemu ima 58 korisnika. Želim naglasiti da nije točna informacija kako jedna njegovateljica brine o više od 250 korisnika. Sve je u skladu sa standardima. Želim reći da smo imali, kao s ostalim ustanovama u našem sustavu, odličnu suradnju s ravnateljicom. Kad god je nešto trebalo, ona bi nam se obraćala.”

Što je pokazao nadzor?

Načelnica samostalnog sektora za upravn i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić je potom preuzela riječ pa komentirala inspekcijski nadzor.

“Mi smo 7. i 10. listopada zaprimili anonimnu prijavu gdje prijavitelj odgovornost za pogibiju prebacuje na rukovodstvo ustanove. U nadzoru od 15. do 17.10. je sudjelovalo sedam inspektora i obuhvaćen je cijeli rad, plus izvanredni nadzor koji se odnosio na smrt djeteta. Rezultati su pokazali da je do smrti došlo sumnjom na nemar iz razloga što je na dan samog provođenja nadzora od 18 do 20:30 sati dijete bilo bez nadzora radnika, a bilo je u posebnoj mjeri izolacije. Naime, inspekcija je u srpnju 2023. Centru za rehabilitaciju Rijeka naredila donošenje navedenog protokola, što je odrađeno.”

“Za 115 odraslih osoba s autizmom brine samo dvoje rehabilitatora“

“Uvidom u dokumentaciju smo utvrdili da se protokol nije poštivao, da se članak 8. Protokola mijenjao jer izolacija ne bi smjela trajati duže od 45 minuta i dijete bi se moralo obilaziti svakih 15 minuta, što je u ovom slučaju izostalo. Utvrdili smo i da su bila tri pokušaja izmjene Protokola u spornim člancima 8 i 9. Također, jedna radnica je izjavila da se pokušalo donijeti interni akt Protokola u veljači ove godine na sjednici koja nikad nije održana. Nadzor je utvrdio da je bilo pokušaja postupanja u skladu s Protokolom koji nije bio na snazi. Odmah po završetku nadzora smo saznanja proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu. Nadzorom smo utvrdili, obzirom na samog korisnika, da je postojala samovolja sad bivše ravnateljice da se ne razgovara o samim problemima konkretnog djeteta.”

O izjavama radnika zašto nakon utvrđene smrti nije pozvana Hitna pomoć, kaže da bivša ravnateljica to nije dozvoljavala.

