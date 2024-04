Marijana Petir: Ja, kao Stjepan Radić, obilazim pješice ljude na terenu

Podijeli :

Marijana Petir, kandidatkinja na listi HDZ-a u sedmoj izbornoj jedinici na predstojećim parlamentarnim izborima, bila je gošća u Novom danu kod Nine Kljenak.

Izborna jedinica u kojoj je Petir kandidatinja najveća je izborna jedinica u Hrvatskoj, proteže se od Petrinje do Matulja na zapadu i Obrovca na jugu. Ona kaže kako je Ustavni sud naložio da u svim jedinicama mora biti barem približan broj birača. “Ovdje ima puno podudarnosti, ovo je najruralnija izborna jedinica, ona pokriva ruralna područja koja se suočavaju s izazovom depulacije. U tom smislu su osimišljeni posebni programi za revitalizaciju Banovine, Gorskog kotara… Ja znam kad odem tamo obići naše poljoprivredne proizvođače, oni imaju veće izazove nego u Slavoniji gdje je ravnica, ovdje to izgleda drugačije…”, govori Petir.

“Mi smo narodni zastupnici, meni su se tijekom cijelog mandata obraćali ljudi iz cijele Hrvatske”, kaže Petir dodajući da su joj se često obraćali ljudi iz različitih dijelova zemlje, ali da nije na zastupniku da disciplinira lokalnu samoupravu. “Ljudi kad su shvatili da ću stalno reagirati ako mi se obrate…”, govori objašnjavajući da je riješila više pritužbi kao predsjednica Odbora za poljoprivredu nego sam Odbor za predstavke i pritužbe. “Ljudi će kucati na sva vrata kad imaju problem, pitanje je tko je iza tih vrata i hoće li ih otvoriti”, kaže.

PTrenutno je zaokupljena novim projektom, a to je osiguravanje kuća za mlade parove koji žive na selu. Petir radi na tome da država napuštene kuće u selima da mladim parovima, kaže da bi to mogla biti i dobra demografska mjera. “Mislim da mora reagirati i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva u čijoj je nadležnosti državna imovina. U Sisačko-moslavačkoj županiji postoje tisuće kuća od kojih su neke i prijetnja za sigurnost. Privatno vlasništvo je neotuđivo, ali kad to predstavlja opsnost, onda država mora osigurati da se to ukloni”, kaže. Dodaje kako lokalna samouprava mora imati ovlast da reagira ako se vlasnici ne jave na javni poziv koji bi se raspisao. Na pitanje bi li porez na nekretnine riješio tu situaciju, Petir kaže: “Nisam sigurna da s porezom možemo uspjeti jer bilo koja vlast nerado pribjegava toj metodi, ona nije popularna, ali red u prostor se mora uvesti”, kaže.

Petir se osvrnula i rad Vlade u mandatu za nama. “Uvijek ima stvari koje se mogu napraviti bolje. Ono što bih iskreno voljela je da idemo korak dalje u postrožavanju zakona o nepoštenim trgovačkim praksama”, kaže Petir naglašavajući da se neke države članice EU-a rješavaju svojih tržišnih viškova na našem tržištu.

“Ono što nije dobro za Francuze i Nijemce, to nije dobro ni za nas”, kaže dodajući da je tražila da se nepoštenom trgovačkom praksom proglasi stavljanje proizvoda na tržište ispod cijene te da treba pratiti cijene u drugim državama članicama i u Hrvatskoj i onda intervenirati ako je to potrebno. “Ne mislim da je dobro da je tržište pod kontrolom države, ali država mora imati neke mehanizme. … Ja stvarno živim taj život s običnim građanima i znam kad je potrebno reagirati”, govori i dodaje da je inzistirala na ograničavanju cijena. “Mi moramo naći instrumente da se trgovački lanci ponašaju u skladu s ciljevima koje je država zadala”, kaže.

Petir kaže kako bi htjela da se u politici da šansa i mladim ljudima koji bi donijeli neku novu energiu.

“Ja kao Stjepan Radić obilazim pješice ljude na terenu. Najviše sam fokusirana na selo, ruralne žene… Nastojim ne reklamirati sebe nego njih jer su oni najbolji primjer i pokazatelj svima da se može uspjeti ako se trudi i radi”, zaključuje Petir.

