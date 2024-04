Plenković biračima Mosta i DP-a: Ne dopustite da vas opet zavedu, vratite se matici

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a i hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da će HDZ na izborima 17. travnja ponovno dobiti povjerenje hrvatskog naroda, i to uvjerljivije nego 2016. ili 2020., a birače Domovinskog pokreta i Mosta pozvao da se "vrate matici" odnosno HDZ-u.

Na predizbornom skupu HDZ-a za 4. izbornu jedinicu u Osijeku Plenković je istaknuo da ovi izbori imaju vrlo neobičan karakter, jer, umjesto rasprave o programima stranaka koje žele povjerenje hrvatskog naroda, svjedoči se do sada neviđenoj političkoj diverziji i protuustavnom djelovanju Zorana Milanovića.

Smatra da je Milanović svojim potezima odlučio prekršiti Ustav i udariti na temelje ustavno-pravnog poretka, što je kulminiralo njegovim stavom da ga ne zanima upozorenje Ustavnog suda od prije par tjedana.

Benčić proziva Plenkovića: On ili zaboravlja ili namjerno šuti

Tako nešto nikada nismo doživjeli, da s jedne od najviših institucija vlasti postoji čista negacija ustavno- pravnog poretka, načela ustavnosti i zakonitosti, i ta poruka je katastrofalna, jer daje loš primjer, poručio je Plenković.

Istaknuo je da se HDZ-ov program “Za sve izazove” temelji na konkretnim postignućima i gleda u budućnost te da stoji nasuprot onima koji tvrde da se u HDZ-u nalaze korumpirani izdajnici, a vodi ih jedino govor mržnje, i želja da smjene HDZ, ali to se, kako kaže, neće dogoditi.

Oni nam, predvođeni Milanovićem, predlažu osnivanje Vlade nacionalnog spasa. Pa neka nas spase od koridora 5C, Pelješkoga mosta, od druge cijevi tunela Učka, od LNG terminala na Krku, od eura i Schengena, od investicijskog kreditnog rejtinga, od rasta prosječnih plaća u našem mandatu od 490 eura, rasta minimalne plaće od 103 posto te rasta prosječne sveukupne mirovine od 62 posto, rekao je Plenković.

Anušić: Nitko neće mijenjati Hrvatsku kakva jest niti njezin smjer

Upozorio je da je 2019. na predsjedničkim izborima ljevica iskoristila birače Domovinskog pokreta i Mosta, koji nisu poklonili povjerenje Kolindi Grabar Kitarović, već su doveli Zorana Milanovića na Pantovčak.

Predlažem našim prijateljima da ne dopuste da ih prevare drugi put, već da ovaj put glasaju pametno, mudro i odgovorno da ne rasipaju glasove i ne disperziraju političku snagu ključne, stožerne, domoljubne i državotvorne stranke, a to je HDZ, rekao je Plenković.

Milanović: Ovo pokazuje kako Plenković poštuje Ustav i pravi budale od svih nas

Ocijenio je da je posebno u Slavoniji, u 4. i 5. izbornoj jedinici, važno da birači ne dopuste da ih se po drugi put zavede, jer će ih ljevica, kao što to obično čini, iskoristiti i odbaciti.

Mi birače tih stranaka poštujemo i pozivamo ih da se vrate matici i političkoj majci, a to je HDZ, istaknuo je Plenković.

Nositelj liste u 4. izbornoj jedinici i potpredsjednik Vlade Ivan Anušić kazao je da je “u komunikaciji oporbe, predvođene čovjekom koji krši Ustav, već četiri godine, a sad ga krši intenzivno”, zapazio jedan izraz, a to je Treća Republika.

Što znači Treća Republika? Znači li to da ćemo poništiti Drugu Republiku, nastalu na referendumu 1991. godine, koju je krvlju i životima platilo 16 tisuća žrtava? Mislite li da Hrvatska više ne treba biti u NATO-u i EU, i da hrvatska diplomacija treba dosezati do Banja Luke i Milorada Dodika? Je li to Treća Republika koju želi Zoran Milanović?, zapitao je Anušić.

Tu republiku dok smo mi živi neće doživjeti. Nitko neće mijenjati Hrvatsku kakva jest, niti njezin smjer, niti će itko ugroziti hrvatsku opstojnost i samostalnost, poručio je Anušić.

