‘Frankensteinska’ izborna jedinica: Dijeli ih 700 kilometara, a što ih spaja?

Podijeli :

Frankensteinska izborna jedinica - tako su je nazvali čim su u svibnju prošle godine i službeno izašle prekrojene izborne jedinice. Već tada neobično, a sada, šest dana do parlamentarnih izbora i sporno. Što zajedničko uopće imaju Petrinja, Matulji i Obrovac, na dijametralno suprotnim krajevima izborne jedinice i otežava li to kandidatima kampanju?

Sedma izborna jedinica, ujedno i najveća u Republici Hrvatskoj, mjesto je gdje stanovnici iz pet različitih županija biraju iste predstavnike različitih stranaka na parlamentarnim izborima.

Zagreb je podijeljen u tri izborne jedinice: Ovdje pronađite u kojoj ćete glasati

Petrinja, Matulji i Obrovac međusobno su udaljeni više od 700 kilometara, a pripadaju toj istoj, sedmoj jedinici. Građani većinom zbunjeni: “Nešto sam čuo na TV-u, ali…”, odgovara nam jedan prolaznik.

“Znam, bila je osmica! Da, dugo dugo, a sada ne znam”, drugi će.

“Tamo negdje završava u Slavoniji”, našalio se treći.

I kao da to već samo po sebi nije dovoljno komplicirano, svi oni biraju s iste liste predstavnike različitih stranaka – od Tome Medveda iz HDZ-a, Vojka Obersnela iz SDP-a pa sve do Roberta Groze iz Mosta. Problem; pola predstavnika, nije iz kraja.

“Sad će dobiti ono što u osmoj nikad nisu dobili”, tumači jedan sugovornik, a drugi kaže da je kriv HDZ, koji svojom politikom “razbija cijelu državu.”

Govore ovo stanovnici Petrinje, koja tri i pol godine nakon potresa, kao i ostatak Banije nalikuje jednom velikom gradilištu. Vraćanje života u normalu najveći je prioritet. Ubrzano se gradi čak i u centru.

218 kilometara dalje, uz more, ista izborna jedinica, no drugi problemi za mještane Matulja: “Ja nemam od danas do jutra, ja ću krepati od gladi. Divlje svinje nam prihajaju”, kaže jedna umirovljenica.

FOTO Izglasane nove izborne jedinice: Pogledajte koja je vaša i s kime je dijelite

I u pravu su, osim depopulacije, najmanji prihodi i najmanje mirovine upravo su problem svih tih krajeva. HDZ-ova utvrda, 236 kilometara udaljeno zadarsko zaleđe Obrovac, gdje je Ante Župan gradonačelnik već pet mandata, čini se podijeljen u mišljenjima:

“Njima je u rukama sve. Ne znam nikog gore, ali vjerojatno žive ovako kao i mi starčad.” “Ništa mi ne fali, evo dižem novac. Ima novaca, bit će svega. Dobro se radi, malo se pokrenulo. Nije baš puno, ali dobro je.”

Upravo zbog kampanje, koja se čini kao prava mala turneja, lokalne političare je teže bilo dobiti pred mikrofon.

Pa smo za mišljenje oko ove egzotične jedinice pitali njihove stranačke kolege. Glavno pitanje: Koliko im ova jedinica stvara problem?

Benčić: “Izborne jedinice je radio obiteljski kartel HDZ-a”

“Ne znam koliko to uopće ima smisla da u kampanji, a prije svega poslije izbora, naši zastupnici odabrani u sedmoj jedinici na Pagu rješavaju probleme u Sisku i Kutini”, pita se ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.

“Mi se ne možemo žaliti, izborne jedinice su takve kakve jesu. Mi nismo ljudi koji kukaju i govore da nam je teško, da su izborne jedinice ovakve ili onakve. U sedmoj je naš Zvonimir Troskot, čovjek koji je stručnjak”, kaže Nikola Grmoja iz Mosta.

U kaosu iste te jedinice, u Ličkom Osiku, prisjetimo se, nedavno je otvorena i pošta, ona oko koje je nastao i izborni sukob kada se Darko Milinović, predsjednik stranke LiPO otišao uvjeriti je li pošta stvarno otvorena pa naišao na zatvorena vrata.

HDZ-ov župan Petry mu je odgovorio pismom, u sandučiću iste te pošte.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.