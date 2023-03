Marin Miletić: Dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta

Podijeli :

Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Mostov Marin Miletić objavio je da daje neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta.

Dragi ljudi. U politiku sam ušao čistog obraza i s velikom odgovornosti prema svojim biračima. Moji Istrani i Riječani, stanovnici Kvarnera su me izabrali u Hrvatski sabor da se borim za slobodu svakog građanina i za dostojanstvo svakog čovjeka. To sam činio od prvog dana mog zastupništva i to ću činiti do posljednjeg dana. Moji Riječani su mi dali povjerenje i na lokalnim izborima od gotovo 12%, a Most je imao više od 10% potpore Riječana. U gradskom vijeću radimo predano i snažno.

“Ovo s HEP-om je destrukcija radi destrukcije. Kupuj po 10, prodaj po 8”

Budući da osobno vjerujem u političku odgovornost, u važnost preuzimanja osobne odgovornosti – ovime upoznajem javnost i moje Riječane da dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta radi potpunog neuspjeha na izborima za mjesne odbore u Rijeci.

Nastavljam ponizno raditi u Hrvatskom saboru, na Kvarneru, u mojoj predivnoj Rijeci i tamo gdje me stranka želi, graditi ljepšu i pravedniju Hrvatsku. Ali, ne mogu ja od građana tražiti visoke ljestvice moralnosti, ako se sam tako ne ponašam. Zato dajem neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika Mosta.

Imajte me u molitvi”, objavio je Miletić.

“Nastavljam dalje, još snažnije i poniznije”

Miletić se u Saboru obratio medijima.

“Držim da je u politici čast i obraz sve i bez ikakve patetike držim da svatko mora snositi svoju političku odgovornost. Dakle, ja sam dopredsjednik stranke koja je na lokalnim izobrima imala 10 posto, ja sam imao gotovo 12 posto. Budući da je moja organizacija podbacila na mjesnim izborima… S nikime se nisam konzultirao, pitao za savjet, sve što radim, radim po vlastitoj savjesti, zato sam i podnio neopozivu ostavku. Nastavljam i dalje, naravno, ne bježim od problema i izazova, od svega što čeka moje Riječane. Nastavit ću ustvari sada raditi još snažnije, a rekao bih i poniznije.”

