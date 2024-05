Ide li Plenković nakon europskih izbora u Bruxelles? HDZ-ovac: “On je jedini koji se vratio”

Podijeli :

Marko Pavić u saborsku klupu jedanaestog saziva Hrvatskog sabora sjest će umjesto ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. O početku sjednice Sabora razgovarao je s Tinom Kosor Giljević u Dnevniku N1 televizije.

Pavić kaže kako su građani na izborima poručili da žele stabilnost i Andreja Plenkovića i da će noćas ta nova vlada dobiti podršku Sabora.

“Program nosi stabilnost i sigurnost građana, demografsku revitalizaciju… socijalnu inkluziju i rast”, kaže Pavić govoreći o programu vlade. Prema njegovim riječima, u program vlade uključeni su mnogi dijelovi programa Domovinskog pokreta. Ponavlja kako su građani poručili da žele rast, a da je EK prognozirala drugi najveći rast ove godine. “Znamo da građani žele bolji život. Vidimo da će iseljavanje stati nakon što dosegnemo prosjek razvoja EU-a, a mi bi već ove godine trebali biti na 78 posto prosjeka”, kaže.

Do 2030. možemo povući 25 mlrd eura iz europskih fondova. “Do 2030. će sva djeca ići u vrtić, do 2027. svi đaci u jednosmjensku nastavu. … To su ključne politike koje su zapisane u programu…”, govori Pavić.

Govoreći o ministrima iz DP-a, Pavić kaže kako ih poznaje i kako je s nekima imao odličnu suradnju. “To su ljudi koje poznajemo, prepoznali smo trenutak da zajedno s njima idemo u koaliciju. Prepoznali smo i trenutak u kojemu su građani pručili da žele stabilnost i rast…”, nabraja.

“Ja mislim da će se oni odlično snaći. Ja sam fizičar, geofizičar, oceanograf, vodio sam zahtjevne resore… Bitan je tim, ukupan efekt, a ova vlada pokazuje da je snažna i važna, da se bori za sredstva i zato su nam građani dali povjerenj za povijesni treći mandat Andreja Plenkovića”, govori.

Što se tiče europskih izbora, najavio je nastavak iste politike kakvu je HDZ vodio i do sada.

O spekulacijama da bi Plenković mogao na neko čelno mjestu u EU-u, Pavić kaže kako se o tome spekulira godinama, ali da je Plenković “jedini koji se iz Bruxellesa vratio na premijersku plaću te da će i danas dobiti pobvjerenje i nastaviti voditi Vladu RH i naredne četiri godine”.

