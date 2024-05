Selak Raspudić o novoj vladi: Sad vidimo o čemu sve ovisi

Podijeli :

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić komentirala je u Newsroomu N1 televizije s Ankom Bilić Keserović aktualne teme.

Govoreći o programu Vlade, Selak Raspudić kaže kako su to samo floskule i dijelovi programa drugih stranaka, čak i Mosta. “To je kompilacija. 2020. su se hvalili smanjenim brojem ministarstava, sad vidimo da se ide u suprotnom smjeru, povećava se broj ministarstava. Ovo je sve predstava za javnost koja neće uroditi plodnom raspravom. Ovo sve skupa ne vrijedi ništa”, kaže.

Čak je sedam potpredsjednika Vlade. “Javnost je opravdano osjetljiva na to koliko imamo dužnosnika. Tada su se možda i trudili to reducirati prema stvarnim potrebama, ali sad vidimo da to ovisi isključivo o potrebama koalicijskog partnera”, upozorava Selak Raspudić.

DP je, prema njenim riječima, dobio manje važne resore, a prava bitka će se, kaže, voditi oko državnih poduzeća i tu će se vidjeti kooliko je tko dobio. “U tom smjeru treba pratiti što su oni zaista dobili, vjeroajtno je to razlog zašto nismo vidjeli taj sporazum”, kaže.

SDP-ovac pitao Plenkovića za odlazak u Bruxelles, on poručio: “Ostajem još dugo tu s vama” UŽIVO Penava: Ono što je Pupovac rekao mijenja narativ

I jedni i drugi, HDZ i DP, najavljuju da ovo neće biti laka suradnja. “Ne znam jesmo li ikad imali manje principijelnu vladu, zato je opravdan interes javnosti da zna što su točno dogovorili, da su uspjeli prijeći preko onih uvreda. Što se tiče demografije, to nije projekt za jednu vladu, nego je to projekt za više desetljeća. Na tome se sigurno neće moći poetirati, mi nećemo moći vidjeti mjerljive učinke. Imamo značajne demografske mjere koje su formulirane na razini krajnje banalizacije, kažu da ćemo imati značajne popuste na brojne javne usluge. Što su značajni popusti, koje usluge… Ako imate više djece, nešto će vam biti jeftinije. Njima će u budućnosti predstavljati problem to što neće moći isporučiti rezultate”, kaže Selak Raspudić.

“Smatram da ono što vežu interesi može itekako dugo potrajati. Ovdje je pitanje ega Andreja Plenkovića, pretpostavljam da bi moglo biti iznenađenja s njegove strane nakon lokalnih izbora. Ministri koji dolaze su bivše HDZ-ovci, sve ostaje u obitelji”, govori.

“Pupovcu odgovara slika ugroženoga jer može iskamčiti više, Penavi odgovara slika onoga kojeg ne prihvaća srpska nacionalna manjina pa me bi čudilo da je i ovo dupli pas jer je riječ o iskusnim političarima.”

Govoreći o raspravi u Saboru, Selak Raspudić kaže kako su zastupnici tu da postavljaju standarde. Što se tiče jučerašnjeg istupa Hrvoja Zekanovića koji je zgrozio javnost, Selak Raspudić kaže da on predstavlja politiku Andreja Plenkovića i podsjeća kako ga je nazvao – odličnim. Što se tiče Gordana Jandrokovića, kaže kako on nije spreman surađivati s oporbom na dobrobit Hrvatske nego je spreman raditi samo na onome što može prikazati kao svoj uspjeh.

“Koliko su ozbiljni najbolje pokazuje ovo što se događa danas. Kad je Andreju Plenkooviću potrebno, onda ćemo ostati od 3, 4 ujutro. Tu dolazimo do temeljnog institucionalnog problema, a to je da Sabor u praksi ne postoji. Vlada je ona koja se mora podvrgnuti Saboru, ministri moraju odgovarati na zastupnička pitanja, ministri moraju nazočiti raspravama o svojim zakonima i ne može ih se izglasavati nigdje osim na plenarnim sjednicama. Ovako, Sabor kao produžena ruka vlasti se komotno može i ukinuti. Znamo ishod i to se sve svodi na jalove pokušaje kritike”, kaže Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.