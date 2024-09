Postoji li previše iznimki u poreznoj reformi? “Svjedoci smo da su se Ministarstvo financija i Vlada…”

Podijeli :

Hrvoje Japunčić, financijski analitičar, bio je gost Pregleda dana kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o detaljima porezne reforme.

Hrvoje Japunčić komentirao je prijedlog poreznih izmjena: “Porezni sustav do ovog trenutka nije tu klasu na sveobuhvatan način pokrivao. Do prije nekoliko godina kompletan fokus je bio na oporezivanju potrošnje i oporezivanju dohotka, prije nekoliko godina je uvedeno oporezivanje vrijednosnica. Ni u tom kontekstu nije bilo obuhvaćeno područje nekretnina i u tom kontekstu smatram da je bilo potrebno u toj širini sveobuhvatnosti nekretnina kao značajnog segmenta, da se on kao takav uključi.”

Previše iznimki?

“Radna skupina detaljno je radila na analizi ukupnosti tržišta nekretnina, ta brojka nije pala iz neba, 600 tisuća ili čak 400 tisuća. U tim analitikama kao podloga pripreme prijedloga porezne reforme, postoje i bit će prezentirane u sveobuhvatnijoj širini ukupnoj javnosti”, dodao je Japunčić.

Financijski analitičar je odgovorio na pitanje postoji previše iznimki u poreznoj reformi: “Apsolutno da, svjedoci smo da su se Ministarstvo financija i Vlada usmjerili da prikupljanje poreza iz tog segmenta bude usmjereno ka nižim razinama javne vlasti. Zalažem se da to bude u ukupnom snižavanju troška dohotka, da briga bude na državnoj razini i da se sve što se planira prikupiti kroz porez na nekretnine usmjeri ka ukupnom smanjenju troškova oporezivanja dohotka te da to sve bude regulirano na centralnoj razini. Onda iz tih viših dohodaka koje će poslodavci, osobito u privatnom sektoru, isplaćivati svojim zaposlenicima, stvorit će se baza u kojoj će zaposlenici plaćati porez, porez na nekretnine.”

