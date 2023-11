Matić o potezu Sandre Benčić: “Žao mi je što se nije konzultirala sa mnom…”

Podijeli :

Eurozastupnik Predrag Fred Matić u Newsroomu je s Domagojem Novokmetom komentirao političke aktualnosti.

Upitan je li se u Koloni sjećanja dogodilo upravo ono što je predviđao, odgovara: “Žao mi je reći da sam bio u pravu. Bilo je jako lijepo, ali moram reći da su većinom bili birači DP-a i nešto HDZ-a da naprave ravnotežu, a dogodilo se i nešto što Vukovar nije zaslužio. Gledao sam na televiziji što se događalo i urlici “Za dom spremni”, “Jure i Boban” i tzv. “mjerenje kukuruza” su stvari iza kojih ne mogu i neću stajati.”

“Meni ne treba da ja budem dio Kolone u kojoj se takvi urlici gotovo sto godina nakon Drugog svjetskog rat ponavljaju. A i za dušebrižnike, ja sam bio tamo 1991., jedan sam od organizatora i bio sam gotovo svaki put i bit ću opet kad se meni bude išlo pod uvjetima i okolnostima koje odgovaraju meni. Mislim da zastupam i mišljenja svojih poginulih prijatelja i suboraca. Oni sigurno ne bi bili u koloni u kojoj se viče “Za dom spremni”, dodao je.

Nakon što je Sandra Benčić odala počast svim civilnim žrtvama u Vukovaru, Most se javio s oštrom kritikom optuživši ju da je “veći Pupovac od Pupovca”.

Matić taj potez ne smatra mudrom odlukom: “Žao mi je što se kolegica Benčić nije konzultirala sa mnom. Ja moram naglasiti da su sve vukovarske žrtve jednake, međutim, tog 17. studenog stradali su jednako i Hrvati i Srbi i raditi to jedan dan prije Dana sjećanja, nažalost, to je provokacija. To sam rekao i za Pupovca, a to vrijedi i za ovu skupinu”, kazao je.

“Sandri Benčić bih rekao da dođe u Kolonu 18. i položi vijenac i na Memorijalnom groblju, a onda i da baci vijenac u Dunav. To činiti 17. studenog, dan prije službenog Dana sjećanja, nije dobar tajming”, objasnio je.

Komentirao je i novog ministra obrane Ivana Anušića.

