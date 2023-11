Puhovski o Koloni sjećanja u Vukovaru: Da parafraziram parolu, bilo je to “drug Ante jaše na čelu kolone”

Podijeli :

U subotu je u Vukovaru mimohodom u Koloni sjećanja po 25. put obilježena obljetnica pada grada u ruke srpskih agresora te odana počast žrtvama - poginulima i nestalima tijekom i nakon opsade grada. Kolonu sjećanja u kojoj je bilo oko 150 tisuća ljudi prevdodili su branitelji i ratni stradalnici, ovoga puta na čelu s pripadnicima HOS-a.

Već uoči ovogodišnje obljetnice kontroverze je izazvao prvotni plakat koji je predstavila gradska vlast na čelu s gradonačelnikom i čelnikom Domovinskog pokreta (DP) Ivanom Penavom, a na kojemu je bila istaknuta kratica HOS-a. Također, čelnici DP-a, najavama da će “živim lancem” onemogućiti predstavnike SDSS-a da dan prije Dana sjećanja bace u Dunav vijenac za srpske žrtve u Vukovaru, prisilili su Milorada Pupovca i SDSS-ovce da odustanu od toga.

A u subotu su se, tijekom prolaska kolone ulicama Vukovara, sporadično čuli uzvici “Za dom spremni” o čemu je izvijestila i PU uprava vukovarsko-srijemska potvrdiši da “provodi aktivnosti vezane uz tu situaciju”.

“Stvara se dojam ispravnosti velikosrpske propagande”

Na sve to za N1info osvrnuo se politički analitičar Žarko Puhovski. On smatra da su događaji u Vukovaru proteklih nekoliko dana u javnosti bili interpretirani na tri načina.

“Prvo, tvrdi se da je to trijumf Penave i njegovih koji su uspjeli natjerati čitavo državno vodstvo da hoda s njima. Drugo, da je to trijumf Vlade na čelu s HDZ-om koja je uspjela očuvati jednu kolonu nasuprot Penavinim provokacijama. A treći, takozvani dobrodušni prikaz svodi se na to da su građani civilizirano pokazali pijetet i nisu se dali uvući u politikantska ili politička pretjerivanja. Međutim, ono što se zbilja dogodilo svodi se na parafrazu nekad poznate parole koja bi danas glasila: ‘Drug Ante jaši na čelu kolone’. Jer na čelu kolone su bili znakovi Ante Pavelića. Ne mislim, naravno, da su trebali biti znakovi Josipa Broza Tita, ali bili su znakovi Ante Pavelića. Druga je stvar što bi poznata vrdalama Vladimir Nazor bio spreman i takvu pjesmu napisati da su prilike išle drukčije. Ali, on je napisao pjesmu o Titu na čelu kolone koja je pionirima nešto značila do 1991. godine, ali je nejasno komu u Hrvatskoj danas znači ova obrnuta parola o ‘Anti na čelu kolone’. I kako netko danas može tvrditi da su se građani civilizirano ponijeli u toj koloni, kada ama baš nitko nije pokušaop spriječiti provokacije onih koji su urlali ‘za dom spremni’. Oni koji hodaju u koloni ne obazirući se na te znakove i povike su podanici, a ne građani. To je podanički, a ne građanski, aktivistički mentalitet i to je ono što me čini zaista zabrinutim. Kao i to što se stvara opći dojam ispravnosti velikosrpske propagande iz 1990-ih da su ustaše branili Vukovar”, kazao je Puhovski.

“Ljevica se potpuno osramotila u Vukovaru”

Osvrnuo se i na predstavnike političke ljevice koji su u subotu bili u Koloni sjećanja.

“Ljevica se potpuno osramotila. Tomislav Tomašević je unatoč svemu odlučio doći u kolonu i onda nije imao ništa drugo za reći osim nekoliko fraza o pijetetu djelujući potpuno preplašeno, što možda i nije čudno. Imao je tu sreću da ga je, barem djelomično, iz patriotske rupe u koju je upao idući dan izvukla Sandra Benčić bacajući vijenac u Dunav. To je pokazalo da teror Penave i ekipe nije u potpunosti uspio”, rekao je Puhovski.

Posebno se, kaže, osramotio predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

“Dozvolio je da se na mreži šire njegove fotografije na kojima, stasit kakav jest, djeluje kao jarbol za HOS-ove zastave, a njegov se komentar svodio na to da je on protiv politizacije što je, naravno, potpuna glupost. Upravo je bila potrebna ljevičarska, građanska, liberalna politizacija, koja bi odbila sudjelovati u koloni s ustaškim znakovima. I koja bi razlikovala politizaciju od primitivizacije. Ono što tzv. “ćipirani Vukovarci” Penava i Stipo Mlinarić Ćipe rade jest čisto primitiviziranje odavanja poštovanja dijeljenjem žrtava. To je protiv elementarnih načela civiliziranih društava jer su oni prije dva dana eksplicitno rekli da naše i njihove žrtve nisu jednake. Želim pritom upozoriti da su u Jugoslaviji već 1966. – dvadeset godina nakon rata – počeli pregovori s nekim njemačkim udrugama o uređenju grobova njemačkih vojnika poginulih u Jugoslaviji. A ovdje se, 30 godina nakon rata, govori o tomu da se srpske žrtve na neke datume ne smije spominjati jednim nepimljivo primitivnim interpretiranjem zakona o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta u kojem se nabrajaju mjesta na kojima se taj pijetet obavlja, ali se ne zabranjuju druga mjesta, kao što to polupismeni Ćipe tvrdi”, kazao je.

“Jedino je Fred Matić skupio hrabrosti”

“Velika je sramota što nitko od tzv. lijevo orijentiranih političara, praktički nitko osim (Predraga) Matića, nije skupio hrabrosti i rekao da ove godine neće doći u Vukovar. Ne samo zbog zastava HOS-a, nego i zbog tog doista agresivnog napada na srpsku manjinu koji su ‘ćipirani Vukovarci’ izveli”, dodao je.

Puhovski kaže da se osramotio i predsjednik Republike.

“On je, nakon svega što se dogodilo, demonstrativno šetao s Penavom, ali objektivno govoreći – predsjednik (Zoran) Milanović se više ne može osramotiti.”

Na koncu se osvrnuo i na guranje HOS-a u prvi plan u obilježavanju tragedije Vukovara.

“Ispada da je HOS u najmanju ruku bio najvažniji, ako ne i jedini koji je branio Vukovar. Uopće nema dvojbe da su vojnici HOS-a sudjelovali u obrani Vukovara. Tu nema spora, ali to je bila stranačka vojska uspostavljena u ime HSP-a, a pod pretpostavkom da je regularna vojska zapravo bila stranačka vojska HDZ-a, u čemu je bilo nešto istine. HOS je bila vojska stranke koja je u svome službenom programu još tada imala eksplicitno napisano da je “Hrvatska do Zemuna”. Dakle, ta je vojska po svome programu imala ofenzivne intencije koje, naravno, nije mogla provesti zbog tada mnogo jače JNA i srpskih paramilitarnih postrojbi. Ali njihov program je bio Hrvatska do Zemuna, a to je značilo agresiju”, rekao je Puhovski za N1info.

