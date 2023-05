Mazzocco Drvar: Klimatske promjene dovele do eskalacije, ekstremi sve učestaliji

Podijeli :

N1

Ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) Dunja Mazzocco Drvar u N1 studiju uživo osvrnula se na povezanost klimatskih promjena i aktualnih poplava, ali i drugih vremenskih nepogoda kojima sve češće svjedočimo.

Iako se stanje smiruje na karlovačkom području, u Petrinji i Sisku se tek očekuje vrhunac. No, zašto se uopće sve to događa?

Ekolog o poplavama: Svi su krivi osim onih koje plaćamo, a to su Hrvatske vode

“To je podosta specifično pitanje. Jedan golemi ciklonalni vrtlog je donio zadržavanje vlažnog zraka iznad nas pa je kreirao dugo padanje oborina. Zaista je pala ekstremna količina kiše, koja nikad nije zabilježena. Ona je bila dvostruko ili trostruko iznad prosječnih u svibnju. Činjenica je da se tako nešto nije mogao očekivati jer se nikad nije ni dogodilo. Primjerice, u Gračacu je palo četiri puta više kiše nego što je bio dosadašnji prosjek”, rekla je Mazzocco Drvar pa komentirala radi li se o klimatskim promjenama:

“Tek će se provesti detalje analize jer se radi o jednom specifičnom događaju, ali najčešće se zaključuje ne da li je vezan ili nije, nego koliko je vjerojatnija njegova pojava u situaciji promijenjene klime. Na načelnoj razini znamo da se ekstremni događaji veću uz klimatske promjene. I tu ne govorimo samo o poplavama, prošle godine smo imali ekstremno sušnu godinu.”

Ekstrema je bilo i prije, ali sad su učestaliji. Oni koji negiraju klimatske promjene tvrde da smo sličnoj situaciji svjedočili 2014., kad su bile velike poplave.

Muče nas poplave, a prijete nam suše: “Voda ovo ljeto neće doći ni do kuća”

“Puno je onih koji su sami svjedočili da su ovo situacije koje su se nekad događali jednom u generaciji, a sad se događaju svakih nekoliko godina. Ekstrema je bilo, ali bili su rjeđi. Ne samo to, njihove amplitude su svakako bili manji. To je suština ekstrema kao takvog, on sve više odstupa od normala. Mi u klimatologiji baratamo pojmom “povratni periodi” i to su događaji koji se događaju jednom u dužem vremenskom periodu, no sad je to puno češće”, kaže Mazzocco Drvar.

Struka kaže da se sa svakim povećanim stupnjem temperature vlaga povećava za oko šest posto. U odnosu na prije 150 godina, temperatura se povećala za više od jednog stupnja na globalnoj razini pa je i više vlage.

Deutsche Welle: Poplave u Hrvatskoj – rezultat nemara i ignoriranja struke

“Tako nešto rezultira s ovakvim bombastičnim situacijama, kad sve eskalira”, kaže ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti MINGOR-a.

Kako ljudi mogu prorijediti ekstremne situacije i ublažiti utjecaj na klimu?

“Metode su već prepoznate, radi se o energetskoj učinkovitosti prvenstveno, a potom i prilagodbi jer svjesni smo da štetu moramo preventirati. Time se ublažavaju promjene, jača se otpornost i smanjuje se rizik. Smatram da bi cijeli svijet trebao raditi zajedno na ovom cilju”, zaključila je Mazzocco Drvar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.