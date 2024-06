Tomašević komentirao prometni kaos pa poručio: Zato i idu kamere na tramvaje koje će pomoći u kažnjavanju

Podijeli :

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u Dnevniku N1 televizije s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao je o opskrbi plinom u Zagrebu. Podsjetimo, Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) od jeseni neće stanovnike glavnog grada opskrbljivati plinom, a posao je na natječaju dobilo poduzeće Međimurje plin iz Čakovca.

“Gradska plinara Zagreb (GPZ) i dalje će distribuirati plin Zagrepčanima. Imamo dvije plinare – GPZ ima četiri puta više radnika nego GPZO, zdrava je tvrtka, vlasnik je cijele infrastrukture, cijevi, brojila će ostati ista… Jedino što će se promijeniti jest da uplatnice neće dobiti od GPZO-a nego od Međimurje plina”, rekao je Tomašević.

Na pitanje kako osporiti ovu odluku, odgovorio je: “Radimo različite analize, hoćemo li ići na Upravni ili Ustavni sud… Vidjet ćemo.”

Gradska plinara izgubila opskrbu plinom

No, to sve traje, što znači da će onda od jeseni Zagrepčane plinom opskrbljivatu Međimurje plin?

“Postoje privremene mjere, postoji mogućnost da se cijela priča uspori. Ako ostane ova odluka, imat ćemo paradoskalnu situaciju, nisam još dobio suvisao odgovor od HERA-e gdje postoji takvo tržište plina, u kojoj članici EU-a, gdje javni opskrbljivači uzimaju sav rizik na sebe, a tržišni ulaze u tržište kad im odgovara, izlaze van…”, kazao je zagrebački gradonačelnik.

Osvrnuo se i na uvjete natječaja. “Uvjete definira HERA i mijenjaju se od natječaja do natječaja, različit su. Nemamo nigdje ovakav hibridni model tržišta, ne znam ni za jednu članicu EU-a.”

Komentirao je i što će biti s GPZO-om. “Očekujemo analizu od direktora GPZO-a koji mora razgovarati s dobavljačima, vjerojatno mora napraviti još jedan javni poziv, ako se ide u tržišnu borbu, pitanje je koliko će kupaca ostati na GPZO-u, nama se javlja velik broj građana da njima ovih pola eura u cijeni ništa ne znači i da bi ostali na GPZO-u. Ono što se promijenilo jest da nije jasno koji je to broj korisnika.”

Osvrnuo se i na Međimurje plin. “Direktor Međimurje plina je najavio da će pitati da unajmi dio radnika i tu se pokazuje ovaj paradoks – tvrtka koja nema dovoljno radnika, nema poslovnicu u Zagrebu… i mogli ste pobijediti na natječaju jer ste ponudili nešto nižu cijenu.”

Ostali problemi u Zagrebu

Osvrnuo se na prometne gužve u Zagrebu. “Raste broj automobila po kućanstvu, to je problem koji je trend koji trebamo preokrenuti”, rekao je Tomašević, dodajući da se stoga i ulaže u javni prijevoz.

“Puno više ćemo kontrolirati u suradnji s policijom žute trake. Zato i idu kamere na tramvaje koje će pomoći u kažnjavanju. Javni prijevoz mora imati priortet u svakom gradu”, naveo je Tomašević.

Komentirao je i navalu na vrtiće. “Najavili smo očekujemo svake godine sve bolju situaciju, ne možemo preko noći riješiti problem od 20 godina.”

Navodi da je u Zagrebu najviše škola koje rade u dvije smjene. “Kad gledamo novoizgrađene, dograđene, potpuno obnovljene škole, mi smo u tri godine napravili 16 škola pri čemu je pola financirano iz gradskog proračuna u potpunosti. Još pet planiramo do kraja mandata tako da će to biti 21 škola, recite mi kad je to bilo u povijesti Zagreba.”

Komentirao je i zove li ga doista predsjednik Zoran Milanović kako je sam izjavio. “Nekad naravno da porazgovaramo, razgovaram sa svim dužnosnicima i ministrima, uvijek ako sam voljan čuti kritiku, savjet, zašto ne, to mi je posao.”

