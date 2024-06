Gradska plinara izgubila opskrbu plinom: “Vidi se da je ova nova zagrebačka uprava nesposobna”

Ne prestaju reakcije na plinski fjasko Gradske plinare Zagreb - Opskrba koja nakon 162 godine gubi posao distribucije plina u glavnom gradu. Građani su podijeljeni: dio žali za Opskrbom, drugima je najvažnije da će imati nižu cijenu plina. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odustaje od pravne bitke.

Vijest da zagrebačka gradska plinara nakon 160 godina više neće opskrbljivati Zagrepčane i dalje je šokantna za većinu građana.

Nije mi drago, vjerujte mi. Stvarno mi nije drago, to mi je malo čudno.

Ma nikako, ne može se to desiti nakon 160 godina. Tko je to napravio, što je, ne znam, je li to neka politička igra…

Vidi se da je ova nova zagrebačka uprava nesposobna.