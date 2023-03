Međimurski župan: Žalosno je da se u Sloveniju odlazi po hrvatske proizvode

Podijeli :

N1/ILUSTRACIJA

Vladine mjere sa stajališta jedinica lokalne samouprave komentirao u Newsroomu međimurski župan Matija Posavec. Kaže da energetski paket sigurno pomaže gradovima i općinama, ali i ističe primjer svoje županije u kojoj su u ovoj plinskoj krizi dobro prošli jer su još 2020. godine išli s objedinjenim pristupom i raspisali javni natječaji s kriterijem za distributere, koji žele dobiti posao, da cijenu iz 2020. moraju držati naredne 4 godine. No, pozdravlja ovaj oblik državnog intervencionizma u doba krize. Posavec je komentirao i visoke cijene u trgovinama napominjući kako Međimurci po povoljniji "špeceraj" odlaze u susjednu Sloveniju i da je žalosno što Hrvati odlaze u susjednu države po hrvatske proizvode koji su tamo povoljniji. Ova kriza je pokazala da i dalje kao država loše upravljamo svojim resursima, kaže, osobito u poljoprivredi. Posavca smo pitali i za njegove ambicije na sljedećim izborima. Kaže da radi na jednoj nezavisnoj platformi sa željom da se istaknu prednosti sjevera Hrvatske. Što se tiče njegovog pravosudnog slučaja kaže da je "u čekanju".

“Postali smo prva regija u Hrvatskoj koja je na regionalnoj razini dobila dobila certifikat održivosti. Godinu dana je trajalo strogo ocjenjivanje te smo na koncu dobili srebrnu plaketu i veliki eleborat s mjerama koje još moramo napraviti. Mali Lošinj je prije godinu ili dvije dobio tu nagradu kao grad, ali mi smo ju sad dobili kao regija i četvrta smo regija u svijetu”, rekao je međimurski župan Matija Posavec.

Navodi kako su kriteriji bili odnos prema održivosti u vidu energije, okoliša, gastronomije, prirode.

“Iznad smo EU prosjeka kod sortiranja otpada. Svako naše mjesto mora imati uvjete kako bi kvaliteta života bila na zavidnoj razini. Prije 3 godine smo raspisali javni natječaj za nabavku plina, a onaj tko je htio dobiti taj posao morao je pristati na to da cijenu ne diže sljedeće 4 godine. Postigli smo uštede na godišnjoj razini od 17 milijuna kuna”, rekao je Posavec te je dodao: “Mnogi naši gradovi i općine u Međimurju su vrlo socijalno osjetljivi, građani će dobiti uskrsnice. Građani odlaze u kupovinu u Sloveniju , ali sam primijetio da Mađari dolaze u Hrvatsku. Žalosno je da se u Sloveniju odlazi po hrvatske proizvode. Nema kontinent Hrvatske ni more ni turizam, ali Vlada može potaknuti neke poljoprivredne grane koje bi pomogle i razvoju turizma”.

Posavec kaže kako svaka država ima mehanizam da zaštiti svoje domaće proizvode.

“Mi smo okupili one koji nude smještaj pa otkupljuju proizvode od lokalnih proizvođača. To je recept koji bi dao jednu jaču proizvodnju. Ako će seljak biti motiviran na proizvodnju, on će proizvoditi. Trebamo iskoristit mehanizme da se napravi pravednost. O umirovljenicima treba prvo voditi računa. Mi na Sjeveru Hrvatske radimo jednu nezavisnu platformu. Sjever države nema toliko neujednačene razvijenosti kao Hrvatska”, zaključio je.

