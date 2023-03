Samo tri regije u svijetu dobile su ovo značajno priznanje, jedna je u Hrvatskoj

Podijeli :

Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurje je prva hrvatska regija koja je primila Green Destinations Award, najznačajnije priznanje za svoj turizam, piše u nedjelju Jutarnji list, ističući da je riječ o tituli kojom se mogu podičiti samo tri svjetske regije.

Tko je barem jednom samo i prošao Međimurjem, zna zašto je pogranična hrvatska županija dobila certifikat Green Destinations Award, Zelena destinacija. A ako ste među onima koji su ondje proveli koji dan više, možemo se kladiti da ćete se vratiti.

Nije to onakav turizam o kojemu se svako ljeto pišu panegirici, hvalisavo zbrajaju noćenja i gdje će se garaža zvati apartmanom. Što ponude, Međimurci to i daju. I kao što na Jadranu more i sunce više nisu dovoljno za dovesti, a kamoli zadržati turiste, Međimurci polako bogate svoj turizam novim sadržajima.

Ogroman adut

Prestižni certifi kat Green Destinations regije sa srebrnom oznakom, dodijeljen na najvećem svjetskom turističkom sajmu u Berlinu, ogroman je adut budućnosti turizma u Međimurju. Takvom se oznakom mogu podičiti još samo tri svjetske regije, u Hrvatskoj nijedna. Osim prestiža, oznaka će Međimurju donijeti i niz konkretnih, promocijskih benefita.

“Odsad ćemo biti uvršteni u svjetske vodiče održivog turizma i prezentacije na najvećim sajmovima u turizmu, što će nam donijeti veću konkurentnost na turističkom tržištu”, kaže za Jutarnji direktor Međimurske turističke zajednice Rudi Grula.

Međimurski župan Matija Posavec i sam je bio u Berlinu na dodjeli dosad najznačajnijeg priznanja međimurskom turizmu. Štoviše, osobno je i primio nagradu, rekavši kako je to “nagrada svim Međimurcima, koji neumorno i predano brinu o uređenosti svog zavičaja, zaštiti okoliša, čuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti”.

Međimurci zaista iskreno pristupaju svojem turizmu. Od seljaka na polju, vlasnika kuće za odmor, turističkih radnika i političara u svojem kabinetu. I to je, kaže Grula, formula za kvalitetan rad, piše novinarka Jutarnjeg lista Višnja Gotal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.