Mijenjaju se 40 godina stara pravila o odgovornosti za neispravne proizvode

Na zajedničkoj sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) i Odbora za pravna pitanja (JURI) izglasano je zakonodavno izvješće o novoj Direktivi o odgovornosti za neispravne proizvode.

Kao član Odbora IMCO, na zajedničkoj sjednici parlamentarnih odbora sudjelovao je i hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, Tomislav Sokol.

Nakon glasovanja, Sokol je pozdravio donošenje zakonodavnog izvješća i izrazio nadu da će pregovori s državama članicama biti brzi i učinkoviti te da će potrošači što prije dobiti nova pravila koja uređuju odgovornost za neispravne proizvode.

“Današnje glasovanje izrazito je važno u korist potrošača jer mijenjamo pravila koja su stara gotovo četrdeset godina. Štete koje potrošači trpe zbog neispravnosti proizvoda česte su, a pravila koja su sada na snazi zastarjela su i ne odgovaraju potrebama vremena. Zato smo novim pravilima odredili da će za štetu koju potrošač pretrpi zbog, primjerice, neispravnosti softvera, proizvođač odgovarati bez obzira na krivnju.

Dakle, potrošač će morati dokazati samo nastalu štetu i neispravnost proizvoda. Novost je i to da će se po povoljnijim pravilima za potrošače moći potraživati i naknada štete za iznose manje od 500 eura, što do sada nije bio slučaj, a posebno veseli to što će potrošači sada moći po bitno povoljnijim pravilima ostvariti i naknadu štete zbog oštećenja psihičkog zdravlja do kojeg je došlo zbog neispravnosti proizvoda”, kazao je Sokol.

Nakon što je Europski parlament na zajedničkoj sjednici parlamentarnih odbora izglasao nova pravila o odgovornosti za neispravne proizvode, Europski parlament o njima će raspravljati na plenarnoj sjednici. Očekuje se da bi se nova pravila mogla primjenjivati već od iduće godine, što ponajprije ovisi o ishodu pregovora između Europskog parlamenta i država članica.

