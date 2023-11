Milanović: Rat protiv interneta je uzaludan

Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Dugog Sela.

“Ne mogu reći više od onoga što sam već rekao. Jedino bih sugerirao svima da kad u lokalima donose piće, da otvaraju pred njima”, kaže predsjednik na pitanja o sumnjama u više slučajeva trovanja koja su uznemirila javnost posljednjih dana. Protiv lažnih informacija, poput onih koje su se širile o ovom slučaju, se, kaže, ne može efikasno boriti jer je to “korak prema policijskoj državi i teroru”. Trebale su ranije reagirati službe, kaže. “Rat protiv interneta je uzaludan”, kaže.

“Možda je mogla ranije dan, dva, ali nije mogla to spriječiti”, kaže na pitanje je li država trebala ranije obavijestiti o svemu.

Na pitanja o aferi na Geodetskom fakultetu, Milanović kaže kako je to “delta Nila” te da je ministrica neobjašnjivo olako dala javni novac, ali da to ne znači da je ona imala kriminalne namjere. “Postoje situacija kad se ne može čekati. Pitanje je li ovo jedna od tih situacija. Recimo da je, ako je, to treba dokazati. ako smo dokazali, onda izvođača treba vezati lancima, a ne ovako. Baci pare da se igramo. I da je puno manji novac je suspektno. Uvijek se postavlja pitanje tko je imao koristi, kome je dobro. I onda to može ići do vrha političke skale. Zašto bi netko dao toliki novac da se netko igra kao u pješčaniku? I uzima sebi koliko mu odgovara. To uvijek treba biti strogo nadzirano, a to je ovdje propušteno. Postoji razina političke odgovornosti. Odakle ti ideja da pljusneš nekom par milijuna eura na stol. … To što je nekom posao dodijeljen, ne znači da je u redu napraviti to bez natječaja. Recimo da je ovo iznimna situacija, ali onda ga moraš vezat lancima i kontrolirat ga”, kaže.

Dobro raspoloženi Milanović je novinarima rekao da nije znao kad je ove godine Martinje, a svoje pitanje o tome kad je ove godine Martinje domaćinu grada pod Martinovim bregom usporedio je s time da u Splitu pitaš nekoga ima li negdje more.

