Žumanjak ponekad ima krvavu točku: Je li sigurno pojesti takvo jaje?

Pixabay

Crvena mrlja u jajetu se ponekad pojavljuje zato što je došlo do pucanja kapilara u jajniku nosilje. Hoće li do toga doći, zavisi od starosti kokoši, vrste hrane koju jede, ali to nikako ne znači da to jaje nije dobro za jelo. To je zapravo normalna pojava i jaje je sigurno za upotrebu.

Koliko su česte krvave mrlje u jajetu?

Istina je da vrlo rijetko možemo naći jaje s krvavom mrljom. Sva komercijalna jaja se skeniraju i sortiraju procesom „candling“, što podrazumijeva sijanje svjetlosti kroz ljusku da bi se uočili nedostaci. Većina jaja s mrljama krvi se odbacuje ovim procesom, ali nekoliko ih prođe. Ako imate svoje kokoši ili kupujete jaja s farme, s vremena na vrijeme možete naići na nekoliko krvnih mrlja.

Šta treba učiniti ako jaje ima mrlju od krvi?

Činjenica da jaje ima fleke od krvi ne znače da ga morate baciti. Stručnjaci kažu da su ova jaja potpuno sigurna za jelo. Ako vam mrlja od krvi smeta, izvadite je vrhom noža i nastavite s doručkom, prenosi The Kitchn.

