Hoće li biti fajta Primorca i Milanovića u drugom krugu? Analitičar: “Sve smo već vidjeli. To je bilo to”

Nakon što su prošle nedjelje prebrojani glasovi u prvom krugu predsjedničkih izbora, u kojem je aktualnom predsjedniku Zoranu Mialnoviću pobjeda izmakla za manje od jednog postotka, odmah je započela kampanja za drugi krug.

U drugom krugu predsjedničkih izbora Zoran Milanović bori za drugi mandat s Draganom Primorcem, kandidatom kojeg podržava HDZ.

Stanokradica, neradnik, drveni lutak, ruski plaćenik… Evo kako su se Milanović i Primorac “častili” u kampanji

Iako većina analitičara i promatrača smatra da prave borbe neće ni biti jer Milanović u drugi krug stiže s popudbinom od skoro 800.000 glasova i skoro 500 tisuća više od svoga protukandidata, Primorac je doslovno zasukao rukave i pozvao Milanovića na borbu “jedan na jedan”.

“To jedno sučeljavanje k’o nijedno”

No može li Dragan Primorac u preostalih tjedan dana kampanje promijeniti očekivani ishod izbora? Drugim riječima, treba li zaista očekivati spektakularni fajt s obzirom na to da će obojica kandidata u međuvremenu nastupiti samo na jednom televizijskom sučeljavanju, u utorak navečer na HRT-u.

“To je to, sve smo već vidjeli. Jedno sučeljavanje k’o nijedno. Ljudi će to gledati, dio njih možda će se i prikloniti Primorcu nakon tog sučeljavanja, dok Zoran Milanović više-manje ima stabilno biračko tijelo”, kaže komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Kome odgovara da se kampanja umrtvi?

Ako na tom sučeljavanju sve bude predvidljivo, dodaje, značajan broj birača u nedjelju bi mogao ostati kod kuće. A HDZ-u bi, procjenjuje Macan, odgovaralo da sve bude predvidivo, da se birači umrtve i da rezultat na kraju bude povoljniji za HDZ nego u prvom krugu.

ANKETA / Za koga ćete glasati u drugom krugu predsjedničkih izbora?

“HDZ-u odgovara da što manje ljudi izađe na birališta. U tom smislu Milanović mora naći dobru mjeru da prošeće kroz drugi krug, a da se kampanja pritom ne umrtvi. No čak i da se umrtvi, ne vjerujem da je moguće iznenađenje jer Milanovićeva prednost je velika. Stoga je Milanović i pristao na to jedno sučeljavanje jer u suprotnom bi ga Primorac mogao prozivati da je kukavica i da izbjegava fajt”, kaže.

Macan objašnjava kako Primorcu do kraja kampanje jedino preostaje da se pokuša dodvoriti biračima desnice.

“On to mora činiti dozirano jer u prvom krugu to nije radio pa da sad ne ispadne neuvjerljiv”, dodaje.

“Primorcu nedostaju politički eros i karizma”

Macana smo pitali jesu li Andrej Plenković i HDZ postali teret Primorcu i trebaju li se narednih dana izmaknuti iz njegove kampanje.

Analitičar: Primorcu sada ne preostaje drugo nego da se bori sam. Dragan protiv Zorana, pa što bude

“Nisu oni njemu bili teret, on je samome sebi najveći teret. Ušao je u utrku s velikom željom i imao je dobar startni položaj. HDZ-ova istraživanja su pokazala da se ljudima sviđa netko poput njega, ali nisu znali kakav je kao lider i političar. A kad toga nisu puno vidjeli u kampanji, pao mu je rejting. Dio starih HDZ-ovaca nije ga htio, a on se nije ni pokušao njima dodvoriti. Njemu nedostaje politički eros i politička karizma. Kao znanstvenik imao je dobar imidž u javnosti, ali kada je to trebalo prebaciti na političko polje, pokazalo se da nije baš jednostavno”, objašnjava Macan.

Primorac nije dobio izbore ni u svojoj ulici

Pitanje je imaju li Primorac i HDZ nekakav adut protiv Milanovića za kojim mogu posegnuti u preostalih nekoliko dana kampanje.

“Ako imaju i ako to čuvaju za sučeljavanje, onda je već kasno. Ponavljam, to će sučeljavanje biti zanimljivo, ali ne i presudno. Primorac je imao dobru ideju, htio je napraviti tu priču kontrasta tipa: ja sam mršav, on je debeo; ja se ujutro dižem, on spava do 10; ja sam međunarodno priznat, njega nitko ne želi primiti; ja sam uvažen u svojoj struci, on je uhljeb… Ali jedno je imati ideju, a drugo realizirati je”, ističe Macan.

Znakovitim smatra podatak da je Primorac izgubio izbore i u ulici u kojoj živi u Splitu.

“Puno govori to ako te susjedi ne doživljavaju”, dodaje.

“Osim Milanovića, ljevica nema karizmatičnih lidera”

Macan ističe da je Primorac na početku kampanje imao dobru fasadu, ali se ona raspala pri prvom susretu s političkom stvarnošću.

“Imao je dobar potencijal, puno bolji od Mire Gavrana koji se u jednom trenutku spominjao kao mogući HDZ-ov kandidat. No prošlo je 15 godina otkako je bio ministar i u politici. Privatno, on je vrlo ugodna i nekonfliktna osoba. Ali kad uđeš u žrvanj politike moraš se tući i moraš znati igrati igrice. U politici nema ništa na fino ako nekome smetaš.”

Milanović upozorio Plenkovića: Prije nego pokuša krenuti s još jednim udarom na Ustav…

S druge strane, Milanović se u kampanji isključivo bavio Plenkovićem, dok je Primorca smatrao njegovom marionetom. A konkurenciju na ljevici nije imao.

“Milanović na lijevoj strani nije imamo izazivača, nekoga tko bi bio nezavisni kandidat i mislio svojom glavom. Naravno da su onda glasovi išli njemu. Ljevica više nema karizmatičnih lidera. Jedini je Milanović ostao pa svi njemu utiču, a on to lukavo koristi”, zaključio je Macan.

