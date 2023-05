Milanović o Dodiku: Pa gdje da tražim sugovornika? U Moldovi? Tamo nema Srba

Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se danas u Zagrebu s članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem.

Bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović u posjetu je Hrvatskoj. Sastao se s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a poslije ide i na sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Nakon bilateralnog sastanka Člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Predsjednika Republike Hrvatske s izaslanstvima, uslijedile su izjave medijima.

“Zadovoljstvo mi je što nakon duže stanke imamo razgovore na najvišoj razini. Razgovori su bili u interesu RH, jer ja predstavljam RH, a interes RH je da BiH bude prostorne stabilnosti i da BiH bude članica EU. Dajem posebnu podršku cjelovitosti BiH”, rekao je Milanović.

Vrijeme je da relaksiramo i unaprijedimo naše odnose i da gradimo mostove prjateljstva, rekao je Bećirović.

Mi dobro surađujemo, kazao je.

“Ja nemam jednu priču u SAD-u, a drugu negdje drugdje… svuda pričam isto. Govorili smo o rješavanju otvorenih pitanja naše dvije države”, rekao je Bečirović.

Dodika je nazvao sigurnosnom prijetnjom.

“On je sigurnosna prijetnja, on mora biti zaustavljen u svojoj politici, vrijeme je da to shvate svi”, kazao je i dodao kako vjeruje da slijede bolji dani u suradnji Hrvatske i BiH.

Uslijedila su pitanja novinara.

Prvo je pitanje bilo o plinovodu.

“Nemam problem podržati sve razvojne projekte, a neki moraju shvatiti da je u njihovom interesu regulirati na prihvatljiv način i na način kako traži EU od nas. Postoje jasne direktive o tome. Trebamo razgovarati o tome. Politika ucjena nije politika koja može donijeti dobro”, rekao je Bećirević.

“Pitali ste za Dodika. Tko da bude sugovornik, ako ne netko je legitimno izabran. Da Bećirovića ne poznajem, i formalno bih ga tretirao kao nekoga tko ga je izabrao. To što sve Dodik priča i to što on priča… operetni lik… da bi netko bio prijetnja potrebno je imati novac… Usporedimo to sa 1991., vlasti nas iz Beograda pokrale, uzele nam novac i imali su ljude za rat. To Dodik nema i onda ću to smatrati njegovim ispadima. Kao neki dan i dogovor s njim oko Dervente. To je neozbiljnost i ugrožava odnose. On je sugovornik. Pa gdje da ga tražim. U Moldovi? Pa tamo nema Srba. On je sugovornik”, kazao je Milanović, prenosi Dnevnik.hr.

