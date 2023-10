Milanović: Pomilovat ću svakoga tko dođe pod udar zakona zbog curenja podataka iz istrage

Podijeli :

"Obećavam svima koji se ogriješe o taj zakon – ako stupi na snagu i ako dovoljno korumpiranih likova u Saboru podrži taj zakon – da ću pomilovati svakoga tko dođe pod udar tog zakona. Konačno vidim smisao u institutu pomilovanja – da se suprotstavim tlačiteljima, presorima i gnjavatorima, ljudima koji bi hapsili. Svakog novinara, svakog urednika, svakog odvjetnika kojeg uhapse i privedu, ja ću pomilovati", rekao je danas predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući Vladin prijedlog izmjena Kaznenog zakona kojima se planira uvesti i inkriminacija "urenja" podataka iz istraga.

Predsjednik Republike upozorava kako je predložena izmjena zakona “manijakalni poriv jednog čovjeka da se nekome napije krvi, da se osveti”, misleći na premijera Plenkovića. Predsjednik Milanović je podsjetio kako je njegova Vlada ukinula tajnost istrage 2013. “i proglasili smo to nejavnim zato što se nije u prethodnim godinama pokrenuo niti jedan postupak radi curenja podataka iz istraga”. “A znate tko je najviše puštao podatke iz istrage? DORH i USKOK”, dodao je predsjednik Zoran Milanović upozoravajućih kako je upravo DORH imao najviše koristi od toga.

Milanović žestoko po Plenkoviću: Ne znam što čovjek izvodi, čude mu se i njegovi… Plenković: Milanović nije poštovao volju zakonodavca, to je štetan presedan

“Onda su to počeli raditi – u višim fazama istrage kada je dokumentacija dostupna svima – i predstavnici obrane, odvjetnici, branitelji. Svatko prema svojim potrebama. Niti jedan kazneni postupak nije pokrenut i da bismo od te farse napravili nešto uljuđeno, to smo naprosto ukinuli”, pojasnio je predsjednik Milanović.

Namjeru aktualne Vlade da ponovo uvede tajnost istrage, predsjednik Milanović je ovako objasnio: “Osvetoljubivi gojenac želi provesti teror nad novinama zato što mu je netko objavio fotografiju žene i to bez ikakve loše namjere. Glupost i obična bezvezarija, ništa. Ili zato što već sustavno iz te istrage izlaze podaci iz razgovora koji pokazuju kakvom strankom i kakvom vladom on upravlja i kakvi su to ljudi”.

Osim toga, predsjednik Milanović smatra kako ova priča pokazuje važnost nadzora nad institucijama kao što je DORH. “To je užasno važno, jer inače će ti ljudi raditi što god hoće i to su počeli raditi. Vidimo kakvi sve razgovori i kakvi se kontakti ostvaruju. I vjerojatno većina nisu kaznena djela. Ali, ukazuju nam što DORH radi, a što ne radi. Da nismo pročitali te dokumente – koje su ovoga puta možda pustili odvjetnici, a novine objavile – ne bismo znali kakve sve silnice i kakve paralele vladaju u tom svijetu”, rekao je Predsjednik i dodao kako se zahvaljući objavi spisa može postaviti neka legitimna pitanja.

“Zašto DORH, koji ima podatke o tome, nije ispitao bivšu podšeficu kabineta Andreja Plenkovića koja je zbrisala u Bruxelles? Nju je trebalo ispitati, a DORH to nije napravio”, rekao je Milanović dodajući kako u suprotnom zainteresiran javnost ne bi znala za te muljaže i ne bi si mogla postaviti potpuno legitimno pitanje – zašto su ove priveli, a s ovima nisu ni razgovarali? “E, to Plenković želi zamaskirati. I to je glavni motiv, a onda neki osobni da se nekom napije krvi”, rekao je Milanović i upozorio da “ako taj divljački i manijakalni propis stupi na snagu” da će iskoristiti institut pomilovanja za sve koji bi se našli na udaru tog zakona.

