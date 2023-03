Podijeli :

Ministar Vili Beroš dao je izjavu za medije nakon sastanka s dekanima medicinskih fakulteta i predstavnicima studenata u Ministarstvu zdravstva.

“Danas smo tu jer razgovaramo o vrlo važnoj temi, a to je položaj mladih liječnika u RH. Čuli smo glasove da sustav nije najbolji i potpuno prilagođen, i kao što je slučaj uvijek, istina je u vijek negdje na sredini. Svjesni te činjenice, kada govorimo o potrebnoj reformi zdravstva, mišljenja smo da je pogled na položaj mladih liječnika vrlo bitan za tu reformu”, rekao je ministar Beroš u izjavi nakon sastanka pa istaknuo da je to iznimno važna tema.

“Preliminarno smo počeli razgovarati o ovoj temi. Pozvao sam da se na idućem sastanku odazovu u većem broju. Do utorka ćemo osnovati radnu skupinu koja će osim predstavnika fakulteta uključiti i institucije. Uključit ćemo sve koji brinu o poziciji mladih liječnika”, rekao je ministar.

Poručio je da nije realno tražiti odmah sve odgovore.

“Nemojte od nas na početku ovih razgovora očekivati sva rješenja”, kazao je Beroš.

Upitan o nedostatku pedijatara, rekao je: “Nedostatak pedijatara posljedica je našeg nečinjenja prije nekoliko desetljeća. Devedesetih godina, iz opravdanih ili nekih drugi razlgoa, nisu se raspisivale specijalizacije iz određenih područja. Zato sam danas i mladim kolegama rekao da je iznimno važno ovo o ćemu promišljamo jer ćemo učinke ovog vidjeti za nekoliko desetljeća.”

Otkrio je i da nije izgledno da za pet godina imamo dovoljno pedijatara.

Upitan za poruku liječnicima koji planiraju prosvjedovati u subotu, Beroš je odgovorio:

“Poslušat ću koji su njihovi zahtjevi, ako je samo riječ o borbi za materijalna prava, mislim da je to deklasirano iz razloga jer je ova Vlada povećala primanja od 2016. godine za 43 posto. Istina je da se to dijelom odnosi na prekovremeni rad, ali nisam mišljenja da se prosvjedima može bilo što riješiti. Sve se može ovako razgovorima za stolom i mislim da je to pravi put. Naravno da ćemo poslušati sve što se tamo izrekne.”

