Milanović o novoj Vladi: Sve je isto. I premijer je isti i samo neka prijeti i upire prstom

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 33. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi", a tom prilikom je dao izjavu za medije.

“Nisam ni prošli put došao, smatram da nije potrebno”, rekao je o tome zašto ga nije bilo u Saboru.

“Tko me optužio za nepoštivanje? Premijer. A normalno, počeo je prijetiti prvog dana mog mandata nakon izborne pobjede”, dodao je.

Ponovio je još jednom da nije došao jer nije došao ni prošli put jer smatra da tamo, u Saboru, predsjedniku nije mjesto.

Osvrnuo se i na novu Vladu. “Nisam oporba. Ono što sam napravio u kampanji, napravio bih opet. Ustav to ne priječi. To što jedna grupa koja je politički pristrana, to je jedna stvar, a ako Ustav nešto ne brani to je dopušteno. Nikakav duh Ustava ne treba dok postoji slovo Ustava. Ovo nije nova Vlada, to je stara Vlada, sve isto, i premijer je isti i samo neka prijeti i upire prstom.”

Kaže da stoga nema ni razloga očekivati ništa novo, a dodao je i da DP-ovi birači sigurno nisu glasali za Plenkovića. “A on je i dalje premijer jer je takva kombinacija napravljena, takav je izborni sustav.”

Dodao je da rezultati izbora pokazuju da je preko 60 posto birača željelo da Plenković ode, a zasad nije otišao.

“Imamo premijera koji sustavno krši Ustav i hvali se time, gazi ga, cipelari ga. Mislim na njegove riječi. Čovjek kaže da ga Ustav obvezuje samo u normalnim prilikama s normalnim osobama. Ustav ga ne obvezuje, radi protuusutavno. Koje je rješenje, koji lijek? Zašto se USUD samoinicijativno ne oglasi i kaže da premijer krši Ustav. Vlada i predsjednik moraju surađivati”, poručio je Milanović.

Ponovno se osvrnuo na novu Vladu HDZ-a i DP-a. “Oko njega (op.a. Plenkovića) su ljudi koji se ne usude pogledati, a kamoli nešto reći.”

Osvrnuo se na izjave DP-a koji traži muzej komunističkog terora. “Nisam primijetio da imamo muzej Domovinskog rat, a treba nam muzej da bi se valjda prepoucavali s Dodikom.”

Na pitanje o kome ovisi odluka o tome hoće li ponovno na predsjedničke izbore, rekao je: “O meni”, dodajući da će tu odluku donijeti na vrijeme.

