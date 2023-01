Ministar financija: Priča o zaokruživanju cijena je pretrivijalna i ne drži vodu

Podijeli :

Ministar financija Marko Primorac komentirao je rast cijena i stopu inflacije u Hrvatskoj.

Kaže kako je bitno istaknuti da je na inflatorne pritiske dominantno utjecao porast cijena hrane i bezalkoholnih pića i da to vladu zabrinjava. Dodao je da se može primjetiti i to da inflacija usporava i da dolazi do smanjivanja inflatornih pritisaka.

“Što se tiče zamjene kune eurom i inflatornih pritisaka s te osnove, mi smo isticali kako postoji mogućnost da dođe do neznatnog povećanja cijena, koji se i dogodio i u ostalim članicama europodručja. Mi smo u tom kontekstu poduzeli i osigurali sve mehanizme za transparentan prijelaz s kune na euro. Isto tako vodili smo brigu o zaštiti potrošača. Tako da sam prelazak kune na euro ne bi trebao značajno povećavati cijene”, kaže ministar.

Utvrđuju se slučajevi u kojima je došlo do neopravdanog dizanja cijena

Objasnio je da još nemamo podatke koliko je uvođenje eura diglo cijene. “Mi ćemo u veljači imati podatke o inflaciji u siječnju pa ćemo napraviti analizu i vidjeti koliko je stvarno uvođenje eura povećalo cijene. Inflacija nije Hrvatski fenomen, postoji u drugim članicama Europske unije. Pripisivati ovo povećanje cijena samo uvođenju eura bilo bi neodgovorno. Međutim mi smo svjesni da postoje određeni slučajevi gdje je došlo do neopravdanog dizanja cijena. Državni inspektorat, Carinska i Porezna uprava utvrđuju slučajeve u kojima je došlo do neopravdanog dizanja cijena”, kaže ministar.

Također rekao je da što se tiče povećanja cijena 31.12 odnosno 1.1. da ministarstvo nema empirijske podatke. “Tu se radi o anegdotalnim primjerima da je jedan artikal 31.12 bio po jednoj cijeni, a onda 1.1. po drugoj”, kaže i dodaje: “Priča o zaokruživanju je pretrivijalna i ne drži vodu. Činjenica je da je oko 30 posto subjekata doista neopravdano dizalo cijene i da su nakon upozoravanja oni vratili cijene na staro.”, rekao je ministar.

Kaže kako sankcije za takvo ponašanje postoje, iako su mediji prenosili da ih nema.

“Inspekcijski nadzori se provode i ako se utvrdi da je netko dizao cijene pri uvođenju eura, a rekao je da promatraju i to tko je smanjio cijene kad je vlada u travnju spustila PDV. “Dakle, postoje i situacije iz travnja kada smo snižavali stopu PDV-a, a poslovni subjekti nisu snižavali cijene. Nećemo ulaziti u sankcije, ali želimo imati točne informacije o tome tko je doista snižavao cijene”.

“Imamo mehanizme za sankcioniranje. A država može učiniti sve i pitanje je u kojoj će mjeri vlada koristiti instrumente koji su joj na raspolaganju. Apeliram na sve koji su neopravdano dizali cijene da ih spuste, vrate ih na staro i da ne iskorištavaju situaciju uvođenja eura, kako bi, kad su građani bili u smanjenoj sposobnosti objektivno prosuđivati i vrednovati te cijene”, rekao je ministar.

“Ovo nisu prijetnje”

Kaže kako ovo nisu nikakve prijetnje. “Kazne su predviđene zakonom o uvođenju eura. U tom kontekstu predviđene su kazne ako je netko krivo preračunavao, no u zakonu o zaštiti potrošača postoje kazne za nepoštenu poslovnu praksu. Ako gledate izolirano ta dva zakona možda djeluje kao da izgleda kao da postoje osnova za kažnjavanje i sankcioniranje, ali ako je netko uvođenje eura iskoristio da poveća cijene onda on praktično primjenjuje nepoštenu poslovnu praksu i za to postoje kazne i kazne će se primjenjivati”, rekao je .

A može li DZS pratiti koliko je euro uzrokovao inflaciju, ministar je rekao kako ne vjeruje da će to biti tako razdjeljeno i dodaje da postoje i druge institucije koje to prate poput HNB-a. “Ministrastvo financija neće to pratiti i prosuđivati”, kaže ministar.

rekao je da očekuje da će se inflacija stabilizirati i da će sljedeće godine prosječna inflacija biti 5,7 posto. Cijene rastu svugdje, ne samo u Hrvatskoj. Poznati su razlozi zbog čega je došlo do rasta cijena i pripisivati ovaj porast cijena samo uvođenju eura je nepošteno.

Moramo biti odgovorni svi u ovom procesu. Vidio sam medijske napise gdje se pokušavaju usporediti cijene u drugim državama. Te razlike su bile i prije. I sad se sve to pripisuje eurima, Govori se da su plaće veće u Sloveniji nego u Hrvatskoj, i to se pripisuje euru.Pojedini analitičari tvrde da je stopa PDV-a na proizvode u Sloveniji niža. Kod njih je 9, kod nas je 5 posto.

Komentirao je napise o poreznom sustavu kao nekonkuretnom. rekao je da će sljedeće godine povećavati minimalac, također, rekao je da je tijekm rada ove vlade kontinuirano rasla plaća.

