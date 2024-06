Dabro otkrio prioritete: Tu sam zbog poljoprivrednika, oni najbolje znaju

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Ministar poljoprivrede Josip Dabro kao prioritete svog rada ističe administrativno rasterećenje poljoprivrednika i postizanje samodostatnosti u proizvodnji hrane, a za preseljenje Ministarstva u Osijek kaže da bi to unatoč želji, bilo logistički i kadrovski teško realizirati u kratkom roku.

Upitan koji su mu prvi koraci i prioriteti, Hini je odgovorio da će se prvenstveno usmjeriti na administrativno rasterećenje poljoprivrednika u okvirima uredbi EU-a. To će biti jedna od prvih tema kojima ću se posvetiti, rekao je Dabro za Hinu, u povodu preuzimanja poljoprivrednog vladinog resora.

Najavio je da će u tjednima koji slijede razgovarati s predstavnicima poljoprivrednika, “biti na terenu te osluškivati njihove potrebe i sukladno tome djelovati”.

Dabro otkrio prve poteze u svom resoru pa komentirao i diplomu

“Poduzet ću prve korake za dobrobit sela, u najkraćem mogućem roku. Zbog poljoprivrednika sam tu, o njihovim potrebama će ovisiti moji prvi koraci, a neki su već započeti”, rekao je.

Kaže da će učiniti sve kako bi se preokrenuli negativni trendovi u djelatnostima s padom proizvodnje.

U planu su, kako je naveo, izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kojima se olakšava korisnicima korištenje sredstava fondova, a razgovarat će se i o novim mjerama koje će doprinijeti rastu poljoprivredne proizvodnje.

“Cilj je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača modernizacijom opreme, uvođenjem novih tehnologija i korištenjem obnovljivih izvora energije”, odgovorio je ministar na upit Hine.

Rekao je i kako će se sastati s predstavnicima najosjetljivijih sektora, “jer oni najbolje znaju probleme s kojima se suočavaju”.

“Mnoštvo je izazova u poljoprivredi, posebno u mljekarstvu”, rekao je Dabro navodeći kako će u tome pomoći provedba Programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj do 2030. godine i Akcijski plan za prve dvije godine provedbe tog programa, kojim su u razdoblju 2024. – 2025. za sektor mljekarstva predviđena ulaganja od 141,7 milijuna eura.

“Kontinuirano ćemo pratiti i analizirati provedbu te po potrebi modificirati program i akcijski plan”, rekao je.

Samodostatnost je prioritet

Na pitanje kako postići samodostatnost u proizvodnji, ono je što je Domovinski pokret isticao u svom programu kao jedan od ciljeva, Dabro je odgovorio kako je samodostatnost u proizvodnji hrane prioritet.

“U pojedinim kategorijama Hrvatska je već samodostatna, no moramo raditi na podizanju samodostatnosti u važnim sektorima, poput voća, povrća, i mlijeka. Na putu do tog cilja na raspolaganju su nam državni programi pomoći koje planiramo te sredstva Strateškog plana do 2027. u iznosu od gotovo 3,8 milijarde eura. Niz je mjera o kojima ćemo raspravljati i u dijalogu s predstavnicima sektora naći najbolji put kojim ćemo podići razinu samodostatnosti u ključnim kategorijama, na dobrobit hrvatskih poljoprivrednika, ali i potrošača koji zaslužuju dostupnost domaće hrane”, kazao je.

Želja je da ministarstvo bude u Slavoniji, ali…

Vezano uz premještanje Ministarstva poljoprivrede u Osijek, što je najavljivano tijekom predizborne kampanje, Dabro je rekao kako je njegova želja da Ministarstvo bude u Slavoniji, no jedno su želje, a drugo mogućnosti.

Dabro o Bartulici koji je došao Ferrarijem: Ne razumijem tu gestu, mislim da je too much

“Moja želja jest da Ministarstvo poljoprivrede bude u Slavoniji, što smatram logičnim, no jedno su želje, a drugo mogućnosti. Ministarstvo poljoprivrede ima velik broj zaposlenih u Zagrebu pa bi logistički i kadrovski to bilo vrlo teško realizirati u kratkom roku”, kazao je ministar napominjući kako mora misliti na one koji žive u Zagrebu i rade u sadašnjem sjedištu ministarstva.

“U svakom slučaju, kako sam i najavio, najmanje jednom tjedno ću biti u Osijeku i na raspolaganju našim poljoprivrednicima, a važno je naglasiti kako se sjedište Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) nalazi upravo u Osijeku”, rekao je.

Kazao je i kako su pojedine uprave u ministarstvu kadrovski deficitarne te najavljuje natječaje za nepopunjena radna mjesta.

