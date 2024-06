Dabro obećao pomoć poljoprivrednicima u Iloku nakon velikog nevremena

Podijeli :

Ministar poljoprivrede Josip Dabro u utorak je posjetio Ilok kako bi se upoznao s razmjerima šteta nastalih tijekom jučerašnjeg nevremena te je obećao pomoć Vlade i resornog ministarstva svim poljoprivrednicima kojima su stradale poljoprivredne kulture.

“Štete su zaista velike i to posebno u dijelovima gdje je nevrijeme sa svojom najjačom snagom pogodilo to područje. Još moramo utvrditi koje su razmjere štete ali ona je na nekim dijelovima od 80-100 posto. Došlo je do velikih oštećenja na višegodišnjim nasadima tako da na nekim dijelovima u slijedeće dvije godine sigurno neće biti roda, a upitno je i u kojoj mjeri će se ti nasadi u budućnosti oporaviti“, rekao je Dabro nakon obilaska Iloka.

Obećao je da će Ministarstvo poljoprivrede i Vlada pomoći poljoprivrednicima koji su imali oštećenja i to ne samo onima iz Iloka nego i iz svih drugih gradova i općina gdje se dogodilo nevrijeme i gdje su stradale poljoprivredne kulture.

Kada je riječ o Iloku, Dabro je rekao kako postoji problem jer Grad Ilok nema povjerenstvo za elementarne nepogode te je i tu ponudio pomoć ministarstva da odradi taj dio posla koji je neophodan da županija proglasi elementarnu nepogodu.

Bilo je riječi i o protugradnoj obrani te je poslije nevremena Dabro od DZMZ-a zatražio izvješće o djelovanju toga sustava. Prema njegovim riječima iz DHMZ-a su mu priopćili kako je u kontinentalnoj Hrvatskoj raspoređen 301 prizemni generator koji su radom i dežurstvima započeli od 1. svibnja. Kada je riječ o protugradnoj obrani raketama ona je zabranjena prije četiri godine jer je, kako je rekao Dabro, znanstveno dokazano da ona nije dovoljno učinkovita ali i iz sigurnosnih razloga.

“Učiniti ću sve što je zakonski moguće da se taj sustav popravi i unaprijedi kako bi u budućnosti spriječili ovakve štete. Ti prizemni generatori su djelovali i ovaj put ali je bila prejaka oluja i preveliki naleti tuče tako da je došlo do šteta. Međutim, mislim i kako bi trebalo isto tako uvažiti i iskustva ljudi koji su desetljećima radili na tome poslu kako bi vidjeli kakav je bio učinak tih protugradnih raketa i koliko je to zapravo bilo dobro“, rekao je Dabro.

