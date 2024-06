DP-ov ministar Dabro najavio veliki sastanak sa svinjogojcima: “Poljoprivreda u Hrvatskoj baš i nije seksi”

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Josip Dabro, ministar poljoprivrede iz redova Domovinskog pokreta, najavio je veliki sastanak sa svinjogojcima.

Domovinski pokret u svom je programu naglašavao nužnost samoodrživosti što se tiče proizvodnje, a Dabrao je komentirao kakav je plan po tom pitanju.

“Od idućeg tjedna pozvat ću, pozvat ću sve svinjogojce iz Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Virovitičke županije. Znači tamo gdje je područje bilo zahvaćeno afričkom svinjskom kugom. I hoću od tih ljudi da čujem što ne valja. Puno se ljudi žale opet na taj administrativni dio, da nisu dobili potpore. Ja ih pozivam i ovim putem. Datum će se objaviti javno. Svi koji se bave u ovom slučaju svinjogojstvom da dođu i da kažu svoj problem”, kazao je Dabro u intervjuu za RTL pa dodao:

“Tu će biti stručne službe iz Ministarstva i pokušat ćemo relaksirati prije svega i odnose, ali i relaksirati i taj administrativni dio da ljudi mogu neometano i nesmetano raditi. Ono što je još problem što se tiče svinjogojstva u našem prostoru Slavonije jesu veterinarske inspekcije i gdje ljudi ne stignu odnosno nemamo dovoljan broj ljudi. Imate problem s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi gdje je jedan ogroman čep.”

Osvrnuo se i na poljoprivredu. “Što se tiče poljoprivrede, ja koliko znam ljude – nije im baš seksi. Ali tamo gdje su uređeni sustavi, gdje to bude dodatni prihod u kućanstvu to možemo nazvati da je ovako, kako ste rekli da je okej, ali ljudi koji isključivo žive i samo od poljoprivredne djelatnosti to nije nimalo ugodno.”

