Ministar Šušnjar: Tući ženu je zločin, ali na Olimpijskim igrama je to boks

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar bio je gost u Novom danu N1 televizije. O Domovinskom pokretu, sukobima u stranci, ali i o tome što misli o Draganu Primorcu i kakvo je iskustvo imao s njim, razgovarao je sa Sandrom Križanec.

Ivan Penava sazvao je stranački izborni sabor za kraj kolovoza, za što neki članovi DP-a kažu da je iznenađenje i da nisu znali za njega. “Ako se sjećate, DP je osnovan 2020. godine, mandati su četiri godine, osim ovih koji su iznimno išli u neki reizbor. Za dosta naših tijela su već istekli mandati, a nismo bili u mogućnosti provesti unutarstranačke izbore zbog parlamentarnih izbora. Ovo je najbolje vrijeme s obzirom na to da nam predstoje predsjednički izbori, počinje zasjedanje Sabora, dolaze lokalni izbori. Nije pametno u to kratko vrijeme pred izbore provoditi unutarstranačke izbore. Nisam ni ja znao što će kada biti, ali to je dokaz da su svi naši članovi jednaki. To je po Statutu, propisano je da ćemo svi biti obaviješteni putem internetske stranice, svi se imaju pravo kandidirati i ta odluka djeluje erga omnes prema svim članovima stranke. Ne vidim ništa sporno, to nije izvanredni, nego redovni izborni sabor”, govori Šušnjar.

Među onima koji tvrde da za izborni sabor nisu znali je i još jedan poznati član DP-a – Igor Peternel. “Svi su obaviješteni, naše službeno glasilo su oglasna ploča stranke i web stranice. To je dokaz da demokratično i jednako postupamo prema svim članovima”, ponavlja Šušnjar.

Što se tiče sukoba na relaciji Ivan Penava – Mario Radić, o kojemu se mnogo govori u javnosti, a spominje se čak i raskol u DP-u, Šušnjar kaže da “Domovinski pokret iz ciklusa u ciklus dokazuje da to nije tako”. “Ja bih volio znati tko je čija struja. Peternela je Ivan Penava stavio za predsjednika saborskog Kluba. Dobro je da postoje različita mišljenja. Stara poslovica kaže da kad dvojica uvijek isto misle, jedan ne misli”, kaže.

Nema podjela u DP-u

Ivan Penava održavao je veliki broj sjednica Predsjedništva online, nekima to nije bilo drago. “Više ih je bilo uživo. Zašto mu zamjeraju? Pa postoji jednaka mogućnost izražavanja i online i uživo. Ne treba robovati načinima, nitko nije ni na koji način oštećen”, govori Šušnjar.

“Nema podjela u stranci”, jasan je.

Na pitanje o nagađanjima da HDZ želi da DP doživi sudbinu Mosta u Vladi, ministar gospodarstva kaže: “To je do nas, ako smo mi pametni i pametno vodimo politiku stranke i Vlade RH koje smo dio, to neće biti slučaj. Ako bude, Bože moj, svi mi imamo svoje poslove. To su insinuacije i u ovom trenutku ne postoji ništa takvo. Mi uvijek raspravljamo unutar stranke, nekad malo žustrije, nekad malo mekše…”

Na pitanje hoće li se kandidirati na stranačkim izborima, kaže kako je dosad bio član Predsjedništva, a kako će se vjerojatno opet kandidirati na istu funkciju. “Svi članovi stranke su pozvani kandidirati se i imaju pravo biti birani. Što ih bude više, to bolje.”

Što se tiče suradnje s HDZ-om, Šušnjar kaže da je sve u najboljem redu. “Odlična, pogotovo međuresorna s kolegama ministirma. Suradnja je na vrhunskom nivou i bilo što drugo da kažem ne bi bila istina. U sve odnose ulazim otvorena srca, a na to sam naišao i od drugih kolega u Vladi, ugodno sam iznenađen”, kaže.

Otkud onda spekulacije da ih se HDZ želi riješiti? “To tko što spekulira se mora pitati ove koji spekuliraju. Suradnja i operativni rad u ministarstvima nema nikakvih zadrški i ide sasvim dobro.”

O Primorcu sve najbolje

Dragan Primorac objavio je da će se kandidirati za predsjednika Republike. Što misli o tome? “To je pitanje za stranačka tijela i ona će u konačnici odlučiti o podršci. O Primorcu mogu sve najbolje reći, imao sam priliku surađivati s njima dok sam bio student, uvijek je imao sluha za nas i u okvirima mogućega udovoljavao našim potrebama. Sve najbolje mogu reći o njemu.”

“U čijoj bi Vladi trebao biti ako je tada premijer bio Sanader? … Mislim da je vrijeme da se ostavimo tih podjela, imamo problema, počevši od demografije pa nadalje. Time se trebamo baviti”, kaže na pitanje o prigovorima na račun Dragana Primorca, od toga da je bio Sanaderov ministar do nekih drugih stvari.

Rodna ideologija

Šušnjar kaže i da DP ostaje posvećen borbi protiv rodne ideologije. “Ostajemo dosljedni. OI je u tijeku, ovi komentari jako dobro osvjedočuju, na tragu onoga što DP stalno govori: Tući ženu je zločin, ali na OI je to boks. Sama ta fizionomija…”

Nastavit će inzistirati na temama o kojima su govorili i u kampanji: Rodnoj ideologiji, demografiji i ostalom.

Ciljevi u resoru

U resoru će staviti naglasak na industriju, posebno na one grane koje su kritične i u krizi vitalne za opstojnost države i naroda.

“Neke su danas iščezle, pokušat ćemo sačuvati ovo što imamo”, kaže.

Odnosi sa susjedima

Hrvatska je prošli tjedan proglasila trojicu crnogorskih političara nepoželjnima.

“Dok god se Crna Gora ili Srbija ponašaju kao do sada, mi ćemo morati postupati kao sada. Srpska politika je politika kojoj je Hrvatska trn u oku, naš razvoj, napredak, članstvo u EU-u, NETO-u, Schengenu, eurozoni… To je njima sve problem i onda se vraćaju u prošlost nastojeći iskrivljavati povijesne čitnjenice. 5. 8. se slavi briljantna pobjeda Hrvatske vojske koja je pokazala koliko smo jaki, a bili smo dovoljno razboriti i pametni da se napravi mirna reintegracija Podunavlja. I tada i danas pokazujemo dobrnamjerne, dobrosusjedske odnose prema svima. To što je nečija politika decibeli, a ne činjenice, to je njihov problem”, zaključuje Šušnjar.

