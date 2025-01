Ministrica odgovorila Čačiću: Istina, zvao me zbog Hrvatskih šuma. Ton mu je bio neugodan

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić u Novom danu izjavio je da se u više navrata obratio bivšoj ministrici poljoprivrede Mariji Vučković oko kriminala u Hrvatskim šumama. Na što mu je ona odgovorila...

“Ministrica Vučković tvrdi da o tome nema spoznaju i ne govori istinu, blago rečeno. Osobno sam je upozorio na kriminal u Šumama prije tri i četiri godine. Kad god sam imao priliku sam joj to rekao i ona to dobro zna. Svi dobro znaju za taj kriminal”, kazao je Čačić.

Odgovor Marije Vučković prenosimo u cijelosti:

“Točno je da me gospodin Čačić nazvao prije nekoliko godina reagirajući na rezultate javnog poziva Hrvatskih šuma u pogledu jedne tvrtke. Ton mu je bio, blago rečeno, neugodan.

Radimir Čačić: Dabro nije smio doći ni blizu ministarske funkcije, moglo se zaključiti da nije genij

Točno je i da moja uloga nije dodjeljivati niti oduzimati kvote, već, bez obzira na ton, zatražiti provjeru tvrdnji. Način na koji se zakonito provjerava navod i/ili predstavka jest upravo onaj koji sam u ovom slučaju primijenila: traženje pisanih očitovanja od tadašnje uprave društva Hrvatske šume, pisana zamolba za suradnju s drugim nadležnim tijelima, te zahtjev za revizijom poslovanja društva Hrvatske šume.

Gospodin Čačić me, stoga, bez argumenata optužuje za iznošenje neistina u javnom prostoru. On, namjerno ili slučajno, zanemaruje činjenicu da sam izjavi na koju se referira odgovarala na pitanja u pogledu gospodarenja drvnom masom oštećenom u vjetrolomu 2023. A to je događaj koji nema nikakve veze s njegovim navodima iz 2021. godine po kojima sam, uostalom, ispravno postupala.

Zašto je USKOK u Hrvatske šume ušao tek sada? Kaznene prijave protiv čelnih ljudi pljušte godinama

Naposljetku, netočna je tvrdnja gospodina Čačića da je “u Hrvatskim šumama kriminal otkad HDZ ima kontrolu nad njima”. Točno je da su u mandatu vlada koje s partnerima vodi HDZ od 2016. godine ispravljane greške u poslovanju Hrvatskih šuma utvrđene u nalazima Državne revizije za razdoblje 2014.-2016. (prema uvjetnom mišljenju bilo ih je 21), da je od strane čelnika ministarstva, istovremeno i Skupštine društva, tražena cjelovita revizija poslovanja 2021., da su otklonjeni postupci pred drugim tijelima poput AZTN-a te je po prvi put Javni poziv za kupoprodaju trupaca bio u savjetovanju s javnošću.

Točno je da su u istom vremenu promijenjeni i ugovori, primjerice, članova uprave te je nemoguće, kao u Vladi iz razdoblja 2011.-2015., ugovarati milijunske bonuse članovima uprave u trgovačkom društvu u vlasništvu države za “rezultate u poslovanju”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dabro pokrenuo lavinu? USKOK istražuje Hrvatske šume DORH se oglasio, kažu da provode izvide u vezi s Dabrom