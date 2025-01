Mirela Holy: Da Primorac ima ikakvog integriteta, povukao bi se iz kampanje kad je čuo Plenkovićeve izjave

Podijeli :

Bivša ministrica i politička analitičarka Mirela Holy komentirala je u Novom danu s Ninom Kljenak predsjedničku kampanju.

Završen je prvi krug predsjedničkih izbora. Zoran Milanović očekivano je ostvario veliku prednost u odnosu na protukanditata.

“Očekivala sam da će imati veliku prednost, ali nisam očekivala tako dobar rezultat. Iznenadio me djelomično i jako loš rezultat Primorca. Očekivala sam da će stranačka infrastruktura odraditi to za njega i da će prebaciti tih 20 posto. Ostali me nisu iznenadili”, kaže Holy, dodajući da su neki u predsjedničku kampanju krenuli kako bi osigurali vidljivost za neke druge projekte. Navodi primjer Ivane Kekin koja je, govori, iskoristila predsjedničku kampanju da se promovira u javnosti i da se stvori kapital koji će se onda pokušati iskoristiti na lokalnim izborima.

“Cijela kampanja je bila dosta bizarna”, kaže Holy objašnjavajući da se Milanović uopće nije bavio protukandidatima, nego se borio s Plenkovićem kao da su njih dvojica protukandidati. Primorčeva kampanja, kaže, bila je napadačka i on se bavio samo Milanovićem, a ne svojim programom.

“Nitko se nije bavio svojim programom ni ovlastima predsjednika, sve je bilo prilično bizarno. To je bila kampanja usmjerena ili prema visibilityju za lokalne izbore…”, govori.

Tomislav Jonjić, govori Holy, traži svoje mjesto na desnici, ali mu ne ide dobro. “Desnica ne voli Plenkovića, ali ne vole se ni među sobom. Plenković nema razloga za brigu”, kaže. Što se tiče Nike Tokića Kartela, Holy kaže kako smo vidjeli da nema pojma o tome što je politika i da se kandidirao da bi mama bila ponosna na njega ili da bi promovirao svoje biznise.

“Plenković je oprao ruke od Dragana Primorca i rekao da je on bio loš kandidat”, kaže Holy govoreći o Plenkovićevim izjavama nakon lošeg Primorčevog rezultata u prvom krugu. “Dragan Primorac, nakon što je čuo takvu poruku, da ima ikakvog integriteta bi se te noći povukao iz kampanje i prepustio mandat Zoranu Milanoviću. Bilo je potpuno vidljivo da ni HDZ ni predsjednik HDZ-a ne stoji iza njega. Primorac očito ima neke svoje ideje. Je li to uvjerenje da on u drugom krugu može dobiti Milanovića, ja u to ne vjerujem. Za Milanović je trenutno najopasnija činjenica to što je bio blizu toga da u prvom krugu dobije izbore, to može uljuljkati njegove birače da je pobjeda sigurna pa da ne izađu u drugi krug”, kaže Holy.

