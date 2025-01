Primorac o Milanoviću: Sa Zoranom Milanovićem Hrvatska nema budućnosti

Podijeli :

Predsjednički kandidat Dragan Primorac dao je izjavu medijima u kojoj je oštro kritizirao aktualnog predsjednika i protukandidata na izborima, kojih će se drugi krug održati 29. prosinca.

“Kako postoje dvostruki kriteriji u državi prema trenutačnom predsjedniku i prema bilo kojem drugom predsjedniku, uključujući i mene. To je fascinantno. Najbolji primjer je Slovenska 9. Kad nije postojalo kretanje, predsjednik države protuzakonito dođe u restoran, dok su restorani zatvoreni, dok ljudi gube posao, nalazi se s političkim establišmentom, jedu, nižu se računi, a paralelno se protiv njegovog bliskog prijatelja vodi istraga, Dragan Kovačević biva uhićen. Kad se pokrene istraga na tom istom mjestu se nađu brojači novca… Svaka normalna država ne traži istragu nego pokretanje postupka… Što on napravi? Negira, laže, kad ga novinari stisnu, prizna da je bio tu slučajno, morao je doći jer je bilo viška hrane. Nevjerojatna je stvar”, kaže Primorac. Dodaje da je to poraz države, prava i čovjeka koji se naziva predsjednikom, ali da ga više od toga zabrinjava to što nismo dobili odgovor na pitanja o Zoranu Milanoviću.

Milanović: Postoji utjecajna sekta muktaroša i grebaroša koji žele do kruha bez motike

“On ima karakterističnu odbojnost i prema medijima i prema građanima, počinje napadati. Mislim da Hrvatska treba dobiti odgovor što je Zoran Milanović radio”, kaže.

“Čovjek kojemu Hrvatska nije na prvom mjestu, opterećen je s toliko afera… To je moja poruka glasačima: Morate shvatiti kuda Hrvatska ide, Milanović želi porobiti Hrvatsku, svaki domoljub toga mora biti svjestan. Kako objasniti da je čovjek na prvo mjesto stavio svoj osobni interes. Desetak afera na koje nikad nije dao odgovor”, nastavlja. Kaže kako su novinari napravili ogroman iskorak i da se nitko ne bi usudio pričati o Milanovićevim aferama da oni nisu postavljali pitanja.

“Hrvatskoj treba predsjednik koji će interese Hrvatske, njene vrijednosti, moral i poštivanje zakona staviti na prvo mjesto, a ne sebe i sramotiti hrvatsku državu. Nadam se da će moja poruka doći do svih. Sa Zoranom Milanovićem Hrvatska nema budućnosti, što se god takne oko njega je narušeno. Nisam to mogao vjerovati kad sam ušao u predsjedničku utrku”, kaže. Dodaje da je sve o sebi dao na uvid javnosti, čak i dokumente. “Moja temeljna poruka je da Hrvatska ne zaslužuje takvog predsjednika, radi se o budućnosti naše domovine”, kaže.

Na pitanje oko Slovenske i je li Andrej Plenković onda trebao maknuti ministre koji su bili tamo, Primorac kaže da su za njega kriteriji isti za sve. “Poštujte zakone, bio premijer, ministar ili predsjednik države”, kaže.

Primorac navodi i kako smatra da svatko ima pravo na svoja uvjerenja u Hrvatskoj kakvu on želi.

