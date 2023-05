“Zagreb je devastiran”: Evo kako ga treba obnavljati

Podijeli :

Mirjana Čagalj iz HKG-a govorila je u Novom danu N1 televizije o obnovi Zagreba nakon potresa.

Prošli tjedan pala je skela sa zgrade u Zagrebu. Čagalj kaže kako ništa nije crno-bijelo. “Svako veliko gradilište od davnina donese neku žrtvu. Zaštita je stroža zadnjih godina i sve je manje nesreća. Moramo biti svjesni toga da je Zagreb devastiran. Građevine su stare sto godina, nisu održavne, rađene su razne preinake, rušeni nosivi zidovi bez adekvatnih rješenja… Nakon toga se desio potres i imamo to što sad imamo. Malo sam skeptična na to da je Zahreb u potpunosti siguran grad, kako kaže dogradonačelnik. Ne treba praviti paniku, ali treba voditi računa o tome da su zgrade devastirane. Takvih vijenaca, kao onaj u Klaićevoj, ima na kilometre i kilometre”, kaže Čagalj.

“Mi od Zagreba ne možemo napraviti staklenu modernu građevinu, Zagreb je nešto što treba sačuvati. Ne možete od starih građevina napraviti moderna staklena zdanja. Da ih se obnoviti, vratiti izgled u prvobitno stanje, ali što se tiče konstrukcije treba koristiti moderne, čvršće materijale”, objašnjava.

Sve to usporava i poskupljuje obnovu. “Ja sam za to da se to vraća kako je bilo uz korištenje modernih materijala za konstrukciju. Kad su u pitanju bolnice i škole, apsolutno sam protiv toga da ih se obnavlja konstrukcijski, one zahtjevaju veći faktor sigurnosti i moraju se graditi nove”, upozorava Čagalj.

Govoreći o obnovi Zagreba i Banije, Čagalj kaže kako već vidi da će biti mnogo problema oko obnove privatnih zgrada u narednom desetljeću.

