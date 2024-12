Miro Bulj se zalaže za legalizaciju marihuane: “Vjerujete mi, turizam u Hrvatskoj bi procvao”

Podijeli :

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Predsjednički kandidat i gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, smatra da bi marihuana trebala biti legalna uz strogu kontrolu.

Bulj je u intervjuu za RTL rekao da bi Hrvatska trebala legalizirati marihuanu.

“Kad pogledamo sve zemlje koje su je legalizirale, ja sam glasao u Saboru, doduše jedini iz svoga kluba, za legalizaciju. naravno da se kontrolira i strogo kažnjavaju oni koji krše taj zakon”, rekao je.

Tradicionalist, ali…

“Mi danas imamo uvoz marihuane, šverca se netko diže novac. Ja sam osobno za legalizaciju marihuane. Kad god se bude glasalo o tome i ako budem igdje nešto mogao napraviti marihuana ide u turističke svrhe. To ja vjerujem da bi bilo značajno. Ako treba i referendum”, dodao je.

“Sad će mnogi reći Miro Bulj koji je tradicionalist i ima neke svoje stavove podržava marihuanu. Ne znam zbog čega je marihuana zabranjena, trebala bi biti legalna uz strogu kontrolu. danas imamo da se to prodaje ispred škola tko zna što. To treba regulirati i naravno da treba legalizirati. Vjerujete mi turizam u Hrvatskoj bi procvao. kad bih imao ovlasti donijeti neki zakon ja bih je u gradu Sinju legalizirao tako da bi bili ‘free’ ljudi koji je konzumiraju “, smatra on.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.