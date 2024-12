Šeparović za N1: Točna je informacija da su suci dogovorili sinoć da sami sebi izglasaju produljenje mandata

Podijeli :

Zbog drame koja je dva dana vladala oko izbora ustavnih sudaca, dosadašnji suci predvođeni predsjednikom Miroslavom Šeparovićem izvanredno su zajedali i većinom glasova kao moguću soluciju, ako se suci ne izaberu na vrijeme, odlučili sami sebi produljiti mandat. Vidjeli smo, predsjednik države nada se da je to bio samo trač, ali nije. U razgovoru za N1 s našom Jelenom Bokun Šeparović je pojasnio takav potez.

“Nije korektno da su Ustavni sud kao instituciju držali u ovoj situaciji kao ni kandidate. Ali, to je iza nas. Veselim se suradnji s novim kolegama i čestitam im na prisegi”, komentirao je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Rekao je kako veliku većinu sudaca već zna te kako se nada da će suradnja biti dobra. Komentirao je lošu reputaciju u javnosti novoizabranog sudca Antu Galića.

Milanović poručio novoizabranim sucima: Čuvajte ustavni poredak

“Gospodin Galić je prošao uobičajenu proceduru. Sabor ga je izabrao dvotrećinskom većinom i što ja sad imam tu posebno komentirati. On ima sve potrebne kvalifikacije. Veselim se suradnji s njim”, kaže Šeparović.

Tajna sjednica

Za N1 je otkrio i je li sinoć održana tajna sjednica u kojoj je pokušao produžiti mandat sad već bivšim ustavnim sucima.

“Sinoć je održana sjednica Ustavnog suda na kojem je bilo prisutno svih 13 sudaca. Dogovorili smo se da nećemo izići u javnost iz razloga da ne bi danas ugrozili imenovanje sudaca. Točna je informacija da je Ustavni sud sinoć s 10 glasova za i tri protiv, usvojio Izvješće kojeg je trebao uputiti hrvatskom Saboru. U Izvješću je konstatirano da zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, zbog nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda kao ključnog ustavnog tijela, zbog toga da se ne bi mogli provesti predsjednički izbori kao i zbog toga što bi objektivni pravni poredak došao u pitanje, Ustavni sud kao čuvar Ustava protumačio Ustav, da bez obzira na tu odredbu, da će nastaviti s djelovanjem do daljnjeg odnosno dok Hrvatski Sabor ne izabere ustavne suce. Dogovorili smo se da to Izvješće nećemo uputiti Saboru ako on imenuje suce”, rekao je Šeparović.

Dodao je da je to bila mjera iz nužde.

“Nije bilo Ustavne krize kao ni diskontinuiteta u radu Ustavnog suda. Sud je djelovao od ponoći pa sve do izbora sudaca”, objasnio je.

Susret s Milanovićem

Komentirao je i pomirljiv govor Milanovića nakon izbora sudaca, ali i njegove prijašnje izjave prema njemu.

“Ja nisam zlopamtilo. Nemam ih potrebe ni komentirati. Ustavni sud, kao ni ja, osobno nikad nismo komentirali izjave političara. Naša obaveze su obvezatne i dužan ih je svatko poštivati”, komentirao je.

Ponovio je kako je Ustavni sud samostalno i neovisno tijelo.

“Mi smo državno tijelo koje je formirano Ustavom. Mi moramo poštovati samo Ustav”, naglasio je Šeparović koji je podsjetio da će svoj mandat završiti u listopadu sljedeće godine.

“Odlazim uzdignuta čela”, zaključio je.

