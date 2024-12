Milanović poručio novoizabranim sucima: Čuvajte ustavni poredak

Predsjednik Republike Zoran Milanović zaželio je novoizabranim sucima Ustavnoga suda koji su u subotu pred njim položili prisegu da "čuvaju ustavni poredak" ukazavši na moć koju imaju, a u ime sudaca Andrej Abramović rekao je da su svjesni velike odgovornosti koja ih je "zapala".

“Želim da budete sami pred sobom i pred istinom. Svatko od vas je sutkinja ili sudac u svom osobnom svojstvu, kao osoba s imenom i prezimenom, identitetom i odgovara pred sobom, i u stvari samo pred sobom. Jer vaša odgovornost je nešto manja od vaše moći, vaša moć je još veća. Čuvajte ustavni poredak takav kakav jest, drugog nemamo i nećemo ga uskoro mijenjati”, rekao je Milanović.

Milanović se u obraćanju nakon prisege sudaca u Uredu predsjednika posebno osvrnuo, a u kontekstu odgode glasovanja Hrvatskog sabora o novim sucima s petka na subotu zbog čega je Hrvatska od ponoći pa do prijepodnevnog saborskog glasovanja bila bez Ustavnoga suda, na medijske napise da su suci Ustavnoga suda održali sjednicu na kojoj se raspravljalo o tome da si produže mandat.

“Nadam se da je ono što sam pročitao jučer, što smo svi pročitali u nekim medijima, da je samo trač i ništa više, da je glasina i da nije točno. Jer, ovaj sud je izabran i dobio je mandat, ovih desetero sudaca, da rade svoj posao zato što je prethodnicima istekao mandat. Mandat kad istekne onda je gotovo. To vrijedi i za one koji su izabrani direktno od građana, na primjer predsjednik Republike. No more”, naglasio je.

Podsjetio je i na to da je kod mijenjanja Ustava 2010. godine “bilo ideja da ustavnim sucima, ako ih se ne izabere nove kada ovima istekne mandat, mandat teče u nedogled” no to, naglasio je, nije prihvaćeno.

“Racional takve odluke je jasan, to bi nas uvelo u perpetuaciju zatečenog stanja i zato je određen rok od šest mjeseci (produljenja mandata).( …) I zato ponavljam još jednom, uvjeren da je to samo glasina, onima koji nastavljaju svoju dužnost ili je tek počinju, želim – ustvari ne želim sreću jer nisam dispečer sreće i nemam nikakvog utjecaja na to, običan sam čovjek – želim da budete sami pred sobom i pred istinom”, poručio je novoizabranim sucima.

Abramović: Odgovornosti smo svjesni

Abramović je zahvalio na ukazanoj časti izborom. “Čast je velika, odgovornost nas je zapala i odgovornosti smo svjesni. Odgovornost je također velika”, istaknuo je.

Posao arbitriranja između raznih vidova državne vlasti često je težak, nezahvalan, a kao oruđe imaš samo svoju riječ i samo svoju olovku, istaknuo je Abramović te dodao kako postoji i “ona vaga”, koja dosta često “tanko pokazuje i ne daje jasne rezultate”. “Uvijek su to nijanse i svi koji naše odluke čitaju moraju toga biti svjesni”, naglasio je.

Trudit ćemo se, rekao je. “Mislim da to mogu ukazati u ime svih, da ćemo dati ono najbolje što možemo i nadati se da će to biti dovoljno dobro”, poručio je.

Za suce koji su po prvi puta izabrani u Ustavni sud rekao je kako će “sigurno dati sudu novu energiju, nova znanja, nove kvalitete” i osobno se veseli suradnji te se nada da će da će Sud u razdoblju koje slijedi “biti još bolji i još efikasniji.

Svečanosti u Uredu predsjednika, uz novoizabrane te ostale članove Ustavnoga suda i članove njihove obitelji nazočio je i predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić.

