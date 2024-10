Mišo Krstičević: SDP mora izaći iz Milanovićeve sjene

Podijeli :

N1

Gost Pressinga bio je saborski zastupnik SDP-a Mišo Krstičević. S našim Ilijom Jandrićem je razgovarao o stanju u zdravstvu i budućnosti SDP-a.

Krstičević, koji je liječnik, smatra da hrvatsko zdravstvo nije na dobrim nogama: “Svi nude neke recepte, a periodički se pojavljuju i intencije da se liste čekanja smanjuju i kupuju novi uređaji, ali time se zamagljuju oči korisnicima. Netko tko je na čelu bi trebao donijeti odluku o tome kakvo oni javno zdravstvo žele.”

“Ako se javno zdravstvo bude gradilo na snažnijim temeljima, trebat će snažnije i bolje rukovođenje sustavom, veći broj ljudi i veći udio u proračunu – više novca”, dodao je.

Tvrdi da se po potezima ministra ne vidi da on uopće želi snažno javno zdravstvo: “Po potezima ministra ne vidim da on želi snažno javno zdravstvo. Nikako da se odvoji od privatnog sektora, koji tiho i polako uzima značajan dio kolača. Ne možemo se staviti u poziciji u kojoj se profit ostvaruje na svemu. Ako postoji jedno područje gdje se ne bi trebalo ostvarivati značajne profite, to je zdravstvo. Ne želim participirati u svijetu u kojem se profit ostvaruje u zdravstvu.”

SDP-ov plan za zdravstvo

“Više ljudi, bolja organizacija i više novca. To moraju biti polazišne točke ako želimo snažno javno zdravstvo”, sažeo je Krstičević SDP-ov plan.

“Brojke ne lažu. U odnosu na Sloveniju, duplo manje po glavi stanovnika izdvajamo za zdravstveni sustav”, dodao je.

“Vjerovao ili ne vjerovao, u tom smjeru treba stremiti. Naravno da vjerujem i priželjkujem. SDP je po mom sudu najsnažniji mehanizam kako se mogu stvoriti pozitivne promjene u društvu, a ne cilj ili nešto što je posebno graditi pa da samo dođe na vlast”, kazao je Krstičević.

No, kako bi se to dogodilo, SDP, smatra Krstičević, mora izaći iz sjene predsjednika: “SDP mora i treba izaći iz sjene Zorana Milanovića. I samom Milanoviću je u interesu da SDP izađe iz njegove sjene. Malo je političkih teškaša poput Milanovića. U današnje vrijeme SDP-ove blage, nedefinirane retorike, mi imamo poziciju u kojoj ljudi njega vide kao jedinog koji reprezentira niže slojeve.”

“U par navrata smo pokušali odabirom novih lidera nadoknaditi njegovu prazninu, a ne mijenjati model, što nije dobro. Nama treba promjena modela u kojem predsjednik neće biti jedini lučonoša, nego netko tko ipak kreira i određuje smjer”, zaključio je Krstičević.

