Mlinarić Ćipe o stanju u DP-u: Nakon raskola stranke nije bilo velikih gubitaka

Saborski zastupnik i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe poručio je u srijedu kako nakon unutarstranačkih izbora i raskola stranke nije bilo velikih gubitaka te naglasio da parlamentarna većine nije ugrožena, unatoč tome što su otišla dva zastupnika.

“Nije bilo velikih stranačkih gubitaka, otišla su dva saborska zastupnika i to je to. Domovinski pokret ide dalje čvršće i jače. Stat ću ovdje u svibnju nakon lokalnih izbora i vidjet ćete da govorim istinu, da će Domovinski pokret biti treća snaga, kao što je bio i do sada”, poručio je Mlinarić uoči sjednice Predsjedništva Sabora, koji idućeg tjedna počinje zasjedati nakon dvomjesečne ljetne stanke.