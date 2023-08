Mlinarić Ćipe: Srbijanska politika stoljećima priča istu laž

Podijeli :

Saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe u N1 Studiju uživo komentirao je nadolazeću proslavu obljetnice 28 godina VRO Oluja.

“Osjećao se ponos, slava i zajedništvo. Bili smo sretni jer je došao kraj rata i jer je Hrvatska napokon oslobođena. Oluja je prekrasna i humana akcija, ali nažalost ju 28 godina kasnije svake godine neki pokušavaju predstaviti kao nešto što Hrvatska nije smjela napraviti”, rekao je.

Srbijanski predsjednik Vučić priopćio je ovih dana da su Patrijarh Porfirije i on na poziv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika prihvatili poziv na sramotno kontraobilježavanje u Prijedoru.

“Srbijanska politika ništa ne radi slučajno. Prijedor je pomno odabran grad”, kazao je.

Na pitanje koji je cilj srbijanske politike, odgovara: “Cilj je laž. Srbijanska politika stotinama godina priča istu laž. Ja ne razumijem da to hrvatska politika ne vidi. Ako vi svake godine svom narodu ponavljate da je to bio genocid, oni ne kreću od 91, već od 95. Sve prije toga im je nebitno, a naše institucije to promatraju i ne čine ništa.”

