Mlinarić Ćipe za N1 o optužbi da je izvlačio novac: “Tjedan dana prije kandidature Radić mi je poslao emisara…”

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe razgovarao je s našom reporterkom Jelenom Bokun o optužbama da je izvlačio novac iz Centra dr. Ivan Šreter, a za što ga je prijavio Marko Radić, brat Marija Radića.

Mlinarić kaže da je to sve dio kampanje za izbor predsjednika Domovinskog pokreta.

“Centar sam osnovao prije dvije godine i Centar nije primio ni jednog centa od općine, županije, grada, ministarstva ili države. Financira se donacijama, najviše mojih prijatelja koji su vjerovali u tu priču. Centar je surađivao sa šeficom DORH-a, s krim-policijom, ali i sa SOA-om. S njima radimo dvije godine u tišini”, rekao je.

“To je klasična ucjena”

“Tjedan dana prije kandidature za zamjenika predsjednika DP-a, Mario Radić mi šalje emisara da me ucjene da će oni tu notornu laž gurnuti u medije i da će mi prijetiti time. To je klasična ucjena, čime se on inače služi. Ja sam samo tom emisaru rekao da se kandidiram i da pozdravi Radića”, dodao je.

“Novac je isključivo od donacija, od mojih prijatelja. da mi je trebao keš mogao sam reći prijateljima, a ne da sam od zaposlenika DP-a tražio da mi da 500 nečega, čega? Tog dečka su vjerojatno isto ucijenili i on je pristao na prljavu igru”, navodi Mlinarić.

Kaže da ga to ne dira. “Ja znam da iza Radića ostaje samo spaljena zemlja. Mene jedino boli što je Centru nanesena šteta. Evo sada vama kažem jednu ekskluzivu, u 11. mjesecu odvjetnik koji radi za Centar ide u Benkovac, Obrovac i Knin i idu kaznene prijave za neprocesuirane zločine koje je država trebala napraviti davnih dana. Ja svoje vrijeme trošim da bih pokrenuo nešto što je država trebala”, rekao je.

Dodaje da ima podršku institucija jer vide da je to “jedna zdrava priča, a ne priče iz kafića”.

“To nije braniteljska udruga”

“Napravio sam jedan ogroman posao sam i doživim da me moji blate. Da je to napravio SDSS u kampanji, ne bih rekao ništa, ali da je to radi Radić je dno dna, neće mu to proći i izgubit će 31. kolovoza izbore od Ivana Penave, a ja ću bit zamjenik predsjednika DP-a”, istaknuo je.

Tvrdi da poruke nisu autentične i ne boji se institucija. “Čak inzistiram, neka dođe tko god hoće i gleda što god hoće. To nije braniteljska udruga i nije financirana javnim novcem”, napomenuo je.

Ne misli podizati tužbu jer, kaže da nikada nije nikoga blatio. “Da se zasitim politike, ja ću stat pred vas i reći – ja sam se umorio i odlazim”, dodao je.

Napominje kako je Radić sam rekao da će biti ministar demografije pa, preko noći, odustao od toga. “Tu počinje to rovarenje, i odjedanput ne valja što je DP ispregovarao. Pa tko je bio pregovarač? Pa on je sudjelovao na tim pregovorima. I što da on pobijedi na izborima? Bi li on rušio Vladu i doveo SDSS i Možemo na vlast”, zapitao se Mlinarić.

