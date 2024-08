Raskol u DP-u: “Tko god pobijedi, to će biti Pirova pobjeda. Evo tko je favorit”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Stručnjakinja za komunikaciju Ankica Mamić razgovarala je s Mašenkom Vukadinović o aktualnostima na političkoj sceni. Godišnji odmori još nisu ni završili kako treba, a odnosi u Domovinskom pokretu jako su se užarili.

“Potpuno očekivano. Kod njih je rat počeo još u izbornoj noći”, kaže Mamić o sukobima u Domovinskom pokretu.

“Bilo je jasno od početka da je Radić, koji je i osmislio i napravio DP, ostao bez ikakve pozicije moći nakon izbora. Tu se spekuliralo o razlozima zašto nije došao u poziciju i onda je Penava pomislio da može sam i počeo je provoditi svoju samovolju. Naravno da je to iziritiralo drugu frakciju u DP-u. DP je od početka imao dvije frakcije, jednu tu tehno-menadžersku i onu vukovarsku. To je bila prevelika tenzija između njih, nezadovoljstvo je eskaliralo. Da nije bilo tih sukoba, ne bi bilo ni tog izbornog sabora”, kaže Mamić.

Na pitanje radi li se tu o borbi za vlast ili o vrijednosnim podjelama, Mamić odgovara: “Uvijek je to borba za vlast. Sad ćemo vidjeti da je vlast najbolje ljepilo. Tko god pobijedio, ovo će biti Pirova pobjeda. Prema broju delegata i načinu na koji su birani, izgleda da je Penava favorit”.

Podsjetila je i da je Penava došao na poziciju predsjednika DP-a nakon rastave stranke i Miroslava Škore.

Sukob u Fokusu

Slična je situacija i u Fokusu. Zurovec i Nađi su se razišli, a Mamić kaže kako se vjerojatno već vode razgovori između Zurovca i HDZ-a.

“On je očito sklon ulasku u vladajući većinu. Za sve je lokalne čelnike puno bolja pozicija kad su dio vladajuće većine”, kaže i dodaje da je to potpuno razumljivo. “Nađi je htio zadržati vlast i biti onaj tko pregovara. Tu se puno manje radi o tome tko je desnije tko ljevije”, kaže Mamić.

Sto dana Vlade

Mamić kaže da bi se eventualno moglo reći nešto o trojici novih ministara, kad bi se imalo što reći. “Svi drugi ministri su ministri u kontinuitetu. Nije se dogodilo bog zna što novo. Treba uzeti u obzir da je bio i ljetni period…”, govori.

“Uvijek se nadamo tim reformama i one se nikako ne događaju. Plenković je već dva puta imao početak mandata i nije se ništa dogodilo. Dalo se naslutiti da će se smanjivati ove subvencije, možda će tu biti nepopularnih mjera, da će se smanjivati subvencije za gorivo. Mijenjaju se okolnosti. Nešto što možemo reći da je nepopularan potez je značajno dizanje plaća dužnosnicima. Rekla sam već da im je trebalo dići plaće jer nisu dizane godinama. Realno, političari imaju puno radnih sati. Problem s ovako visokim dizanjem plaća odjednom je to što će to privatni sektor teško pratiti. Opet ćemo imati odljev kadrova prema javnom sektoru. I sindikalni čelnici su već izjavljivali da službenici neće biti zadovoljni malim povećanjem, mislim da bi premijer najesen mogao imati problema sa sindikatima”, kaže.

Izbori u SDP-u

Za mjesto predsjednika SPD-a sada je već pet zainteresiranih. Neki su dobro poznati, neki uopće nisu bili poznati javnosti. Mamić kaže kako je novi pokušaj povratka Ranka Ostojića zanimljiv, ali da smatra da je on i dosad loše prolazio na izborima i da nema šanse protiv Siniše Hajdaša Dončića.

“Za SDP je dobro da ima kandidata. Čak i sama najava da će promijeniti neuspješnog predsjednika je stabilizirala stranački rejting”, govori.

Neki od kandidata imaju potpuno različite stavove. “Ne moraju svi o svemu misliti isto, mi živimo u demokraciji”, kaže Mamić o javnim istupima Sanje Major. Ona smatra da će SDP sigurno podržati Zorana Milanovića jer im je važno da imaju barem nekog na poziciji moći.

Predsjednički izbori

Mamić očekuje da će najžešća bitka za drugi krug i sraz s Milanovićem na predsjedničkim izborima biti ona između Dragana Primorca i Marije Selak Raspudić jer oni ciljaju na isto biračko tijelo.

Domovinski pokret sa svim svojim problemima vjerojatno neće uspjeti iznjedriti svog kandidata, a nakon posljednjeg raskola više neće ni biti važno koga će oni podržati, govori Mamić.

